REAL MADRID
Xabi Alonso recupera a Militao
El brasileño, que no pudo estar ante el Kairat Almaty en Champions por problemas físicos, regresó este jueves a los entrenamientos con el resto del grupo
EFE
El Real Madrid completó este jueves su primer entrenamiento de cara a preparar la visita del Villarreal al Santiago Bernabéu este sábado (21:00 horas CEST, -2 GMT), con la novedad de la recuperación de Éder Militao, baja en la goleada ante el Kairat Almaty por un golpe.
El central brasileño fue golpeado en un disparo de Alexander Sorloth que cortó evitando una ocasión de gol nada más empezar el derbi del pasado sábado, con derrota 5-2 del Real Madrid, y el dolor y la limitada movilidad le impidieron estar en 'Champions'.
Militao llevó a cabo un tratamiento específico que ha surtido efecto y pudo completar el entrenamiento de este jueves.
Por su parte, los lesionados Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold continuaron sus respectivos procesos de recuperación.
Con el resto de futbolistas a su disposición, Xabi Alonso comenzó a preparar la octava jornada de Liga, con el objetivo de volver a sumar tres puntos tras la dolorosa goleada contra el Atlético de Madrid, que les hizo perder el liderato de la competición en favor del FC Barcelona, con un punto más.
Una sesión que comenzó con trabajos de activación y movilidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. A continuación, los jugadores se dividieron en rondos, llevaron a cabo ejercicios de centros y definición. Posteriormente, completaron una fase táctica y finalizaron con un partido de 8 contra 8, según refleja el club en su página web.
El Real Madrid completará su segundo y último entrenamiento previo al partido ante el Villarreal el viernes en horario matutino (11:00 horas) y, posteriormente, comparecerá Xabi Alonso en rueda de prensa.
- Barcelona - PSG, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League
- Julián Álvarez se pronuncia sobre el interés del Barça
- Lo que no se vio del Barça-PSG: La 'espantada' de Tek, el cabreo de Flick por Pedri, el show de Luis Enrique y la DJ
- Alineación del Barça contra el PSG para el partido de Champions League
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Maldini analiza la derrota del Barça ante el Paris Saint-Germain y señala a Lamine Yamal: 'Hay que decirlo
- Hansi Flick admite errores 'de comunicación' con Ter Stegen