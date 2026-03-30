Xabi Alonso quiere llevarse a Arda Güler del Real Madrid para que sea el sustituto de Salah en el Liverpool

Mucho tiene que cambiar el Liverpool para que Arne Slot continúe la próxima temporada al frente de los ‘reds’. El exfutbolista y entrenador neerlandés no consigue los objetivos de un equipo cuyo fútbol se aleja del esperado. En el Inglaterra aseguran que Xabi Alonso será su relevo la próxima temporada.

Varios medios británicos afirman que los contactos ya se han iniciado y algunos adelantan las peticiones del tolosarra para reforzar la plantilla. Serían cuatro fichajes entre los que destaca el madridista Arda Güler según ‘TEAMTalk’. Xabi habría pedido al Liverpool un esfuerzo para intentar fichar al centrocampista turco.

Ataque poderoso

Quiere a Güler como relevo de Salah, además de Marc Pubill, Yan Diomande y Anthony Gordon. Xabi conoce bien al turco, al que dio continuidad en el equipo titular para que creciera y demostrara que tiene proyección y calidad. Al igual que hizo con Wirtz en el Leverkusen, ha dado vuelo a Güler para convertirlo en un jugador de primera línea.

Ancelotti contó muy poco con Güler / EFE

El turco sería el complemento para un ataque compuesto por Ekitiké, la gran revelación de la temporada, Isaak, que no acaba de romper, y Wirtz, todos llegados el verano pasado. Xabi habría pedido también los refuerzos de Diomande, del Leipzig, y Gordon, del Newcastle, para garantizarse un ataque de primera línea.

No está en venta

Pero Xabi sabe que Güler no está en venta. Que el Real Madrid no negociará su salida salvo que el jugador se enroque y exija irse, algo que de momento no se plantea incluso con el tolosarra como cebo. Tiene contrato hasta 2029 y aunque su cláusula no es de mil millones, no lo vendería ni por su valor de mercado que alcanza los 90.

Acaba de cumplir los 21 años y es una de las piedras angulares del Madrid del futuro. Las lesiones de Bellingham facilitaron el trabajo de Xabi para dar continuidad al turco y demostrar que tiene cabida entre los mejores. El inglés sabe que tras recuperarse tendrá más difícil ser titular por la competencia de un jugador que la temporada pasada apenas contó para Ancelotti.