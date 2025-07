Xabi Alonso: "El PSG va a ser un reto para nosotros"

El Real Madrid ya está en semifinales del Mundial de Clubes. Superó al Borussia Dortmund (3-2) en un partido que dominó durante 80 minutos, pero que se le complicó de forma inesperada en el tramo final. Xabi Alonso no escondió su autocrítica tras el susto: “Hasta el minuto 80 hemos controlado el partido bastante bien, con balón y sin él. Luego se ha agitado todo y no hemos sabido que no pasaran cosas... y han pasado demasiadas en poco tiempo. Igual nos viene bien para la próxima vez”.

Esa desconexión final fue lo que más inquietó al técnico blanco, que, pese a todo, quiso quedarse con lo positivo: “Ha sido un partido muy serio y hay que sacar cosas positivas de lo que nos ha pasado al final para que no vuelva a ocurrir. A raíz del 2-1 sí que ha habido un desconcierto de la situación y tenemos que darle una vuelta a eso y mejorarlo”.

El Madrid llegará a semifinales contra el PSG sin Huijsen, expulsado, pero con buenas sensaciones generales. Xabi cree que su equipo progresa: “En general, hemos tenido bastante estabilidad de juego. Luego nos ha faltado tener un poco de posesiones más largas. Somos un equipo flexible. El fútbol hoy en día te obliga a diferentes cosas. No me obsesiono con el sistema. Hay que ver qué necesitamos en cada momento dentro de nuestra idea de juego”.

El PSG, un rival duro

Sobre el duelo ante los franceses, no dudó en señalarlo como un punto de inflexión: “Será un partidazo. Vienen de una inercia muy positiva. Va a ser el siguiente nivel en esta nueva etapa. Vamos creciendo y vamos a prepararnos para ganar al PSG. Va a ser un gran reto para nosotros”.

Asegura que aún no ha pensado en si Mbappé será titular: “No tengo ni idea. A partir de mañana comenzaré a darle una vuelta”. Eso sí, avisa: “Mbappé está mejor. No está al cien por cien todavía y ahora tenemos más días para que pueda seguir mejorando y que tenga mejores sensaciones”.

También elogió nombres propios. Arda Güler, titular y brillante en la primera parte, volvió a recibir su confianza: “Nos ha ayudado mucho juntándose con los centrales. Luego, tiene un buen pie. Tenemos que ayudarle entre todos, darle equilibrio. Habrá cosas que tendrá que mejorar, pero jugando se mejora”.

Fran García, goleador

Como Fran García, autor de un gol y otro ejemplo del crecimiento colectivo: “Está haciendo un grandísimo torneo. Se ha beneficiado mucho de la posición de Vini. Me alegro mucho por él, es un chico de la casa y tiene una actitud top. Se lo dije el otro día... Si llega al área, puede meter goles”.

Xabi Alonso ya sabe que en la semifinal espera un reto de altura: “Tenemos dos objetivos: competir para meternos en la final y seguir creciendo. El ritmo es bueno. Y el PSG nos va a exigir al máximo”.