Xabi Alonso se pronuncia sobre su relación con Vinicius: "Él sabe lo que pienso"

Son los dos grandes protagonistas del Real Madrid en los últimos meses. Más allá de Kylian Mbappé, la mayoría de noticias que giran alrededor del conjunto blanco están relacionadas con Xabi Alonso o con Vinicius Jr y muchas de ellas tienen a ambos como protagonistas.

Las informaciones sobre la relación que mantienen entrenador y jugador apuntan a varios desacuerdos con la forma en la que el ex del Bayer Leverkusen está gestionando los minutos del extremo. Xabi se ha atrevido a dejar a Vinicius en el banquillo hasta en cuatro ocasiones, además de sustituirle en partidos importantes, con el Clásico como punto de inflexión.

Vinicius tuvo que encajar otra suplencia en Elche / AP

Aquel día, el técnico cambió al brasileño y la reacción del jugador fue mostrar su gran enfado de manera pública. Vinicius se disculpó posteriormente en redes sociales, pero en ese comunicado no aparecía por ninguna parte Xabi Alonso, un acto que, según varias fuentes, fue deliberado.

En la previa del partido ante Olympiacos, el entrenador madridista ha sido cuestionado directamente por su relación con el brasileño. "Es muy buena. Ya nos vamos conociendo mejor. Son muchos partidos, entonces hay momento para todo, pero Vini es un jugador fundamental. Cuando está contento y disfrutando, es bueno para el equipo. Le necesitamos así. La relación es muy buena", explicó en TNT Sports.

Xabi Alonso sigue en el punto de mira de un Real Madrid que no ha cubierto las expectativas generadas / Manuel Bruque / EFE

"Tenemos confianza. Hablamos antes de los partidos. Él sabe lo que pienso, yo sé lo que piensa él y esa es la mejor manera de tomar las decisiones conjuntamente", añadió el entrenador de los blancos.

Xabi ha querido apaciguar el asunto y dejar claro que no existe ningún tipo de problema, aunque desde el entorno del futbolista lo que se transmite es que la tensión que existe a día de hoy entre ambos puede afectar directamente a la renovación del jugador.

Vinicius, que tiene contrato hasta 2027, le habría dicho directamente a Florentino Pérez que no tiene intención de ampliar su vínculo con el Real Madrid mientras la relación con el entrenador se encuentre como ahora, según reveló The Athletic.