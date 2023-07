Xabi Alonso no tiene prisa por volver al Real Madrid

El vasco, la opción favorita de Florentino Pérez para sustituir a Ancelotti, aseguró que "cada cosa a su momento" cuando le plantearon su posible regreso al Bernabéu El técnico del Bayer Leverkusen se limitó a asegurar que "lo que tenga que venir se verá al final de temporada"

Xabi Alonso, técnico del Bayer Leverkusen, no parece tener prisa por sentarse en el banquillo del Real Madrid. El ex jugador madridista está centrado en estos momentos en su actual club y no se plantea otro escenario.

En declaraciones al diario 'Marca', cuando le plantearon su posible regreso al club madridista, el entrenador vasco aseguró que "cada cosa a su momento. Ahora estoy aquí, estoy muy contento y lo que tenga que venir en un futuro ya se verá. Normalmente en fútbol cuando piensas a medio-largo plazo pierdes el foco de lo que tienes más cerca y ahora mismo yo sólo pienso en lo que tenemos aquí".

Xabi Alonso es el candidato favorito de Florentino Pérez, presidente madridista, para reemplazar a Carlo Ancelotti al finalizar la presente temporada. El italiano tiene un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para asumir la dirección técnica de la selección brasileña en cuanto concluya su actual contrato con el Real Madrid.

