Xabi Alonso, ante la falta de creatividad: "Con los jugadores que tenemos podemos tener un mediocampo dominante"

Xabi Alonso intenta estar tranquilo, a pesar de que le obsesionan los detalles. Saltó con Courtois antes de la rueda de prensa para comprobar el estado del césped del Hard Rock Stadium, algo que le preocupa. También que su equipo sea al fin reconocible, que es la máxima que se impuso en una rueda de prensa que parece sucedió hace un siglo. La puesta de largo contra Al Hilal no convenció y sacó a la luz los problemas estructurales que pasan por la falta de un constructor de juego. Un rol que, después de ver las respuestas de jugadores como Güler, nadie quiere asumir la responsabilidad que implica.

"Queremos ganar en esta competición tan corta. Tenemos la necesidad de ganar. Llevamos pocos días, pero las exigencias del calendario te obligan a competir bien", aseguró en la previa al partido contra Pachuca donde el Real Madrid carece de margen de error. "No estamos pensando tanto en cómo podemos mejorar la plantilla, estamos centrados en la competición. Creo que con los que tenemos podemos tener un mediocampo dominante. Hay que sentirlo y trabajarlo, pero lo podemos conseguir. Vamos a ir viéndolo con el tiempo", reivindicó Xabi Alonso.

El jugador que más se parece a lo que necesita el vasco es Ceballos, pero no tuvo ni un solo minuto contra el equipo saudí. "Hemos hablado estos días. Durante todo el año va a tener un papel. Contamos con él", dijo Xabi Alonso, sin profundizar en un asunto que sigue siendo un pendiente. Ceballos se presentó el otro día como un futbolista al que le falta cariño y con un futuro incierto, un estado en el que seguirá instalado a corto plazo.

Otro de los futbolistas que no está en el nivel que de él se espera es Vinicius, cuyo mal estado de forma se viralizó con detalles que cabrean a Xabi Alonso, como la falta de repliegue, algo más grave que la incapacidad para desbordar al rival. "No creo que haya que recuperar a Vinicius, pero queremos empujar para que sea decisivo. Tiene esa calidad y ese fútbol un poco diferente. Cuando puede conectar con su esencia ayuda mucho al equipo. Esperemos que sea fundamental", pidió el técnico del Real Madrid, que no podrá contar con un Mbappé, "que sigue recuperándose".

¿Podría ser Trent una solución para el centro del campo? "Es importante saber en qué momento puede entrar. Tiene una calidad y un buen que son muy positivos", desveló Xabi Alonso. Con todo, es la última de las asignaturas a resolver en una larga lista donde la falta de cerebro en la creación es el más agudo de todos. Porque a partir de ahí vendrá el resto. El empate en el estreno trajo caras largas y trabajo, pero "no he percibido ansiedad, solo ganas de querer participar en el proceso".

Por tanto, el reto inmediato es, que "con los jugadores que tenemos, que ese centro del campo funcione bien. No toca demasiado hablar del futuro. Estamos en medio de la competición. Estoy contento de ir ayudándoles para tomar el camino que puede ser bueno. Y en caso de no ser bueno, intentar corregirlo. A veces queremos hacer demasiado y tenemos que priorizar". La ventana de fichajes no está ni mucho menos cerrada, pero, primero, toca otro cierre, el de filas, para intentar sacar adelante un partido imprescindible, como todos los del Mundial de Clubes.