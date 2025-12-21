Xabi Alonso: "¿Los pitos a Vinicius? El público es soberano"

Xabi Alonso respiró tranquilo al final del duelo del Real Madrid frente al Sevilla. Su equipo siguió sin ofrecer buen juego, pero logró un nuevo triunfo que permite al técnico vasco irse de vacaciones confirmado en el cargo, manteniendo las distancias respecto al Barça en LaLiga a la espera de lo que sucede en la Supercopa de España en enero... y con Vinicius Junior en el punto de mira del Santiago Bernabéu

Consciente del malestar que existe en la grada y en los despachos con el juego del equipo, el técnico madridista no tuvo reparos en conceder que su equipo sigue sin jugar a un buen nivel, pero recordó que la situación es de urgencia y que lo importante para él, a día de hoy, es sumar puntos. “Ahora tendremos un tiempo para analizar y reflexionar. Era un partido que debíamos ganar en una situación complicada con las bajas que teníamos”, reflexionó.

Xabi asumió las críticas por el nivel de juego mostrado. “Sabemos que teníamos y podemos hacerlo mejor. Ahora intentaremos empezar mejor el año”, dijo.

Sobre los pitos de Vinicius, Xabi Alonso no defendió abiertamente al brasileño. “La afición por supuesto es soberana y libre de exponer su opinión". recalcó. Pareció que en parte le echaba un capote al jugador, pero con la boca pequeña pues no se refirió a él en concreto, sino al colectivo. "Era un partido complicado y valoro el esfuerzo del equipo; con todas las bajas están teniendo que repetir y ahora (en el pa´ron navideño) vamos a aprovechar para descansar y empezar con más fuerzas. ¿Cómo le han sentado los pitos? Pues nos hemos despedido, pero no hemos hablado de eso”.

Cuando le insistieron con el bajo nivel de juego del equipo, el técnico vasco se contuvo pero era evidente su malestar. Se limitó a comentar que “yo no estoy aquí para buscar definiciones (para el juego mostrado por el Real Madrid), pero sabemos el momento en el que estamos y tenemos la exigencia y la autocritica para jugar mejor porque sabemos que no es nuestro nivel”.