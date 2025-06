Xabi Alonso: "El penalti de Asencio ha sido evitable"

Seguro que Xabi Alonso hubiera soñado con otro debut al frente del Real Madrid y no un empate (1-1) contra el Al Hilal saudí. Pero el técnico tolosarra, que admitió el mal primer tiempo del equipo blanco, quiso quedarse con la reacción del equipo en la segunda mitad y sacar conclusiones positivas. Recordó que "esto es un proceso y necesita tiempo".

"Nos han faltado muchas cosas en la primera mitad con y sin balón. Son cosas que habíamos hablado, pero me ha gustado la reacción en el descanso. A través del control de juego hemos estado más cerca de su área y nos ha faltado solo la definición. Hubo un larguero y lo del penalti puede pasar", valoró Xabi Alonso en rueda de prensa.

"Ya sabíamos que no todo iba a funcionar perfectamente, ya sabíamos qué cosas hay que trabajar para que mejoren. Hay que sacar lo positivo y mirar lo negativo para aprender", explicó el técnico, si bien recordó que "estamos en una competición y con la exigencia del resultado". Y dijo también "no sentir frustración. Teníamos otra intención, pero llevamos 9 días y ya he visto reacción en la segunda parte".

Contento con Trent y Huijsen

Habló de los dos fichajes, Huijsen y Alexander-Arnold, que fueron titulares: "Tienen personalidad. Van a ser jugadores importantes y tenerlos nos va a dar un salto de calidad importante", deseó.

No quiso poner excusas en la temperatura, pero Xabi Alonso afirmó que "hizo mucha calor, no fueron las mejores condiciones ni el mejor horario para jugar al fútbol".

Y en este sentido, explicó el cambio al descanso de Raúl Asencio: "Lo cambiamos porque estaba con antibióticos y ha sufrido mucho. Y Vini ha tenido calambres a partir del minuto 70".

Aunque no señaló a Asencio con el cambio, sí le dejó un recado al central: "Era evitable el penalti de Raúl Asencio".

Paciencia con Mastantuono

Se refirió también el técnico a Mastantuono, de quien dijo: "El tiempo lo dirá, pero claro que puede ser titular. Con Franco tenemos grandes expectativas, estamos deseando su llegada, pero será en agosto, pero nos enfocamos en el Mundial de Clubes".

Por último, Xabi lanzó dudas sobre si Mbappé estará el domingo contra el Pachuca: "No sabemos. Los dos últimos días ha sufrido un proceso viral importante".