Xabi Alonso pagó cara su decisión 'populista'

La derrota del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain dejó muchos señalados. El equipo merengue fue totalmente inferior y lo pasaron por encima con mucha facilidad. En pocos minutos el encuentro estaba decantado y los franceses quitaron el pie del acelerador en la primera parte. Aun así, no hubo mejora blanca.

Uno de los grandes señalados además de los jugadores fue Xabi Alonso. El tolosarra había conseguido sacar brotes verdes en un equipo que no ganó nada con Ancelotti, pero ante los parisinos se cayó todo. Por cierto, fue el primer encuentro que jugó sin Huijsen y Trent Alexander-Arnold, los dos fichajes de esta temporada, por tanto, Xabi jugó con el mismo equipo que tenía el italiano y el resultado fue muy similar, cero mejoras.

La gran duda que tenía el Real Madrid antes del encuentro era que delanteros tenían que jugar. El gran nivel de Gonzalo García en los anteriores encuentros junto a la recuperación de Mbappé ponían un dilema en la pizarra del tolosarra: ¿Seguir con Vinicius - Gonzalo, quitar al pichichi del Mundial para meter al francés o jugar con los tres?

La peor decisión

Finalmente, Xabi hizo lo que nadie pensaba, metió a los tres en el once para contentar a todos, jugadores y afición. La baja de Alexander-Arnold facilitó la decisión del entrenador, ya que solo tuvo que retrasar a Valverde al lateral y así tenía hueco para los tres atacantes, eso sí, sacrificando el 5-3-2 que le había funcionado tan bien en el resto del torneo. Un movimiento que recordó más al final de Ancelotti que al estilo decidido que había mostrado Xabi Alonso.

Mbappé no estuvo nada fino ante el PSG / JUSTIN LANE / EFE

Los tres delanteros y la defensa de cuatro dejó al equipo muy descompensado. Vinicius, Mbappé y Bellingham quedaron muy señalados por su nula presión durante el encuentro. El inglés perdió el balón del tercer gol y ni hizo un amago de ir a recuperar el balón, mientras que los otros dos estuvieron totalmente fuera en ataque y en defensa. Gonzalo, por su parte, no pudo demostrar el gran nivel que había enseñado en el torneo, donde por ahora es el pichichi.

El Paris Saint-Germain no sufrió nada para salir de presión del Madrid y al tener un jugador menos en defensa, los franceses movían la pelota como querían. Además, en ataque los blancos se quedaron sin ideas y no se vieron los ataques preparados y combinaciones rápidas que vimos la primera parte ante el Dortmund. En esta ocasión, las pocas veces que llegaban al área francesa era por alguna individualidad de sus jugadores (pocas), nada de juego colectivo.

Sin reacción

Lo peor puede que no fuera la alineación inicial, sino la falta de reacción. Con 3-0 en el marcador, Xabi espero al 65 para hacer sus primeros cambios. Incluso Luis Enrique movió ficha antes que el tolosarra que no pudo cambiar el signo del partido y solo la piedad de los franceses salvó al Madrid de una goleada histórica.

Evidentemente, no todas las culpas son suyas. Los graves errores de Asencio y Rüdiger dejaron el partido muy difícil para los blancos, pero tras ellos no se vio ningún atisbo de mejora. Además, por no dejar fuera a uno de los grandes, terminó cediendo. En teoría Xabi venía a romper estas cosas, pero a la primera cayó como caía Ancelotti.