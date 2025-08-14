Xabi Alonso y un once con una duda

Xabi Alonso puso en liza en Austria, en el amistoso ante el WSG Tirol (0-4), un once que se asemejará mucho al que elija para su primer partido como entrenador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu dentro de seis días. En este, entrará Fede Valverde y solo le queda un hueco libre, con varios candidatos según la idea que desee plasmar.

El uruguayo se perdió el único amistoso de la pretemporada debido a una sobrecarga, pero desde el club, y el propio futbolista, transmiten que estará listo para el estreno en Liga ante Osasuna del próximo martes (21:00 horas CEST, -2 GMT).

Y si todo sigue el plan previsto, lo hará como titular… y como capitán. Un futbolista fundamental en los planes de Xabi Alonso, como lo fue para Carlo Ancelotti, que volverá a estar acostumbrado a jugar en su demarcación óptima, el centro del campo, tras ejercer 15 partidos de inicio como lateral derecho la pasada temporada debido a la grave lesión de rodilla de Dani Carvajal y al bajo rendimiento de Lucas Vázquez.

Carvajal al temporada pasada ante el Espanyol / Efe

Un todoterreno y un comodín para Carlo Ancelotti que el Real Madrid se encargó, en el mercado de fichajes, de que, salvo contratiempos, no vuelva a ocurrir. Y lo hizo fichando a Trent Alexander-Arnold. O solo ‘Trent’, como luce en su camiseta desde que llegó a la capital de España tras triunfar en el Liverpool, club en el que se formó.

Y el inglés apunta a titular, mientras Carvajal recupera su estado de forma óptimo de competición; en la que, cuando esto ocurra, será uno de los grandes duelos por la titularidad durante la temporada.

En el lateral izquierdo también hay gran competencia, por opciones para Xabi Alonso; hasta tres, eso sí, con Ferland Mendy aún lesionado y no estará listo ante Osasuna. Sin el galo, Fran García –titular durante el Mundial de Clubes– y Álvaro Carreras –fichado tras dicho torneo– estarán disponibles. Y el segundo es el que, tras ser titular y rendir a buen nivel ante el WSG Tirol, apunta a salir de inicio en Liga.

En el centro de la zaga, Dean Huijsen, fichado en junio, es un fijo. Y a su lado, Éder Militao parece haberse ganado el puesto al volver en gran forma física de su segunda lesión grave de rodilla consecutiva, una en cada articulación. Y en portería, un indiscutible: Thibaut Courtois.

Dean Huijsen, junto a Álvaro Arbeloa, en el 'stage' que el Real Madrid Castilla lleva a cabo en Marbella. / INSTAGRAM: @DEANHUIJSEN

Mismos cinco que en el amistoso y con un Aurelien Tchouaméni por delante que vuelve a ser importante. Nuevo entrenador, nueva idea de fútbol y sigue siendo titular. Eso sí, a su lado ante Osasuna tendrá a Valverde y en el tercer hombre se abre la incógnita en el once titular de Xabi Alonso.

Con Mbappé y Vinícius indiscutibles en el ataque y con Arda Güler pudiendo actuar de tercer centrocampista o de falso extremo por la derecha, queda un hueco dependiendo del rol del turco.

Y ahí entran hasta cuatro candidatos: Dani Ceballos, Brahim Díaz –titulares en Austria– Gonzalo García –titular durante el Mundial de Clubes– y Rodrygo Goes, quien no parece contar con la confianza de Xabi Alonso para ser titular, pero que marcó en el amistoso.

Un centrocampista puro, dos extremos y un delantero centro; alternativas para Xabi Alonso en su primer once oficial de la temporada para el que cuenta con cuatro ausencias. Uno, Jude Bellingham, de haber estado sano, hubiera ocupado esa plaza que ahora se reparten cuatro futbolistas; mientras que Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick aún tendrán que ganarse un sitio en el once.

Bellingham, recién operado del hombro / Instagram

Eso sí, la carga de partidos durante la temporada volverá a ser alta y ahí prometió Xabi Alonso que rotará “más”, al contrario de lo que hizo durante el Mundial de Clubes, en un torneo corto y sin margen para poner las piedras de su nuevo proyecto.

Por ello, 25 futbolistas ocupan ya la primera plantilla del Real Madrid. Numerosas opciones para el técnico español con, por el momento, una duda de cara a su primer once titular.