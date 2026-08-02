Xabi Alonso no olvida su salida del Real Madrid

Xabi Alonso ha pasado página, pero no olvida lo ocurrido en el Real Madrid, club al que llegó como antídoto blaugrana, pero en el que no le dieron tiempo para construir su proyecto. Ni tiempo, ni mando, por supuesto. Siete meses después de su destitución, el técnico tolosarra ha roto su silencio para hablar de lo que allí vivió. Y tan cierto es que no ha habido reproches como que el golpe que supuso su salida le dejó huella y que, en ese sentido, ha necesitado tiempo para asimilarlo.

Xabi Alonso, técnico del Chelsea / X

"Por suerte no hay muchas cicatrices en mi carrera. Así que, vale, tengo una cicatriz, pero se cura. Ahora ya está curada", afirma en una entrevista concedida a The Athletic. Alonso aterrizó en el Santiago Bernabéu en mayo de 2025 como el gran heredero del banquillo madridista, pero su etapa blanca fue efímera porque ni siquiera su presidente llegó a creer en él. Y eso que logró un porcentaje de victorias superior al 70%, algo que no fue suficiente para evitar su cese. El Barça hizo daño.

Lejos de escudarse en las circunstancias, el técnico asume su parte de responsabilidad. "He sido muy crítico conmigo mismo, pensando qué podría haber hecho mejor porque no salió como esperaba", reconoce. El exentrenador del Bayer Leverkusen identifica dos aspectos en los que considera que las cosas no terminaron de funcionar durante su paso por el Madrid. "Hubo muchas experiencias, la adaptación que tuve que hacer, cosas que funcionaron y otras que no, tanto en el juego como en la gestión del vestuario. Es una mezcla de todo", explica, dejando entrever que los problemas fueron mucho más allá de los resultados.

Se siente más fuerte

La destitución, asegura, le ha servido para evolucionar. De hecho, no duda cuando le preguntan si aquella experiencia le ha hecho mejor técnico. "Sí, claro. Aprendes de las decepciones y de las cosas que no salen como estaban previstas. Intentas que la próxima vez salgan mejor", afirma con rotundidad. Tras abandonar el Bernabéu, Alonso decidió alejarse durante unos meses del fútbol para recuperar energías antes de aceptar el reto del Chelsea.

Xabi Alonso no tuvo el apoyo de la plantilla del Real Madrid / EFE

"Necesitaba resetear la energía. Un entrenador tiene que estar lleno de energía para transmitir pasión y entusiasmo cada día, en cada entrenamiento y en cada plan de partido. Ese tiempo fue sobre todo para reencontrarme conmigo mismo", explica. Ahora inicia una nueva aventura en Stamford Bridge convencido de que el tropiezo vivido en el Real Madrid forma parte de su aprendizaje.