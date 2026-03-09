Xabi Alonso olvida al Madrid y acuerda su futuro con un nuevo club

A pesar de su abrupta salida del Real Madrid, Xabi Alonso no tiene previsto un parón muy largo antes de volver a la adrenalina de los banquillos. El conjunto blanco confirmó el acuerdo para que el técnico abandonará el club el pasado mes de enero, después de semanas de polémicos pulsos con la plantilla y resultados deportivos decepcionantes, incluyendo una derrota ante el Barça en la final de la Supercopa de España.

Sin embargo, el exfutbolista podría volver a entrenar muy pronto. Según informa OK Diario, Xabi Alonso tiene un acuerdo para entrenar al Liverpool a partir de la próxima temporada. Un pacto verbal que solo se rompería con una condición: que Arne Slot gane la Champions League este curso.

Xabi Alonso, en el banquillo del Real Madrid / SERGIO PEREZ

De no lograr dicho hito, el ex entrenador de Bayer Leverkusen y Real Madrid se uniría al conjunto 'red' en un contrato de tres temporadas, un vínculo muy similar al que firmó con los blancos a su llegada el verano pasado.

No es la primera vez que el Liverpool se lanza a por el fichaje de Xabi Alonso. El conjunto inglés peleó con el Bayern de Múnich a la hora de hacerse con sus servicios, después del sorprendente rendimiento que logró el tolosarra en la Bundesliga, en su primera experiencia como técnico de élite. Aquello fue en el verano de 2024, pero finalmente el ex centrocampista tomó la decisión de esperar un año más en el Leverkusen para poder entrenar al Real Madrid.

Slot, en el partido ante el Madrid de esta temporada / PETER POWELL / EFE

Por aquel entonces, el equipo inglés tomó la decisión de contratar a Arne Slot. El neerlandés firmó una primera campaña muy positiva, logrando alzar la Premier League tras un inicio de temporada demoledor, en el que se situaron como uno de los grandes favoritos a ganar la Champions League, aunque finalmente se llevaron una decepción en la competición europea.

La presente campaña ha sido muy diferente para los 'reds'. Un año decepcionante en el que se ha hablado mucho de la figura de Slot. El entrenador ha estado en el punto de mira y su salida es ha valorado en varias ocasiones. Salvo sorpresa en la Champions League, será su última temporada al frente del Liverpool, antes de ceder el testigo a Xabi Alonso.