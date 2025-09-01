Xabi Alonso se olvida de cuatro jugadores

La plantilla del Real Madrid está compuesta por 25 jugadores, dos más que el año pasado. Es más completa, aunque hay dos posiciones en las que sobra un jugador, la de central, tiene cinco para dos puestos, y de lateral izquierdo, tres para uno. Xabi Alonso asegura que está “muy contento” de lo que tiene, pero en los tres partidos de Liga hay cuatro jugadores que no se han estrenado.

Inamovibles

Es muy pronto para sacar conclusiones. El tolosarra repite que “nadie tiene el puesto asegurado” a sabiendas de que hay tres o cuatro jugadores inamovibles como pueden ser Courtois, Huijsen, Tchouameni, Valverde o Mbappé. Sin embargo, en los 270 minutos de competición disputados hay cuatro jugadores que no han debutado: Alaba, Asencio, Fran García y Lunin. Casualmente, dos son centrales y uno es lateral izquierdo.

A estos cuatro se suman otros cuatro que están lesionados: Camavinga, Bellingham, Endrick y Mendy. Salvo el inglés, los otros tres empezarán a aparecer en los entrenamientos a lo largo de este mes. De los cuatro, los más deseados son los dos centrocampistas, la línea más ajustada de la plantilla. Endrick tiene por delante a Gonzalo, además de Mbappé, y Mendy a Fran García, al margen de Carreras, que ha entrado como un tiro en el equipo.

Suplentes fijos

Curiosamente, uno de los olvidados fue fijo en los seis partidos del Mundial de Clubes, Fran García. El canterano disputó completos todos los partidos y aprobó con nota su participación. Encaja en los conceptos tácticos del tolosarra, pero la llegada de Carreras ha satisfecho aún más las expectativas abiertas por el madrileño. Además, sus opciones de jugar también puede verse reducidas cuando vuelva Mendy, el tercer lateral del equipo, titular indiscutible con Carlo Ancelotti.

Sin embargo, Xabi Alonso es cuidadoso con la situación de los olvidados. Preguntado qué pasaba con ellos, respondió. “Hablé con Fran García, Asencio y Alaba, con todos ellos, y todos saben que tendrán oportunidades para jugar, habrá momentos en los que tengamos tres partidos por semana”. De momento, a ‘chupar banquillo’ hasta que sus compañeros se cansen o se lesionen. Dios no lo quiera. Del que no habló fue de Lunin, que sabe desde que llegó que solo jugará si Courtois se lesiona.