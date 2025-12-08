Xabi Alonso, en el ojo del huracán: "El Madrid tiene un problema de entrenador"

El Real Madrid no pudo dar continuidad a la buena imagen mostrada ante el Athletic Club y cayó ante el Celta en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco fue incapaz de tumbar al cuadro gallego en su propio estadio y encajó una derrota que lo alejó a cuatro puntos del FC Barcelona en la clasificación de LaLiga. En solo cinco jornadas, el conjunto merengue ha pasado de aventajar a su eterno rival en cinco puntos a situarse a más de un partido de distancia por detrás. De un +5 a un -4.

El mal resultado y el mal juego del Madrid ha vuelto a situar a Xabi Alonso en el ojo del huracán. El técnico tolosarra "no da con la tecla" y en la capital española ya hay muchas dudas alrededor de su figura. "El Real Madrid tiene un problema de entrenador que no da con la tecla. Se está repitiendo lo que decía Ancelotti el año pasado: a este equipo se le dice una cosa entre semana y el fin de semana no la hace", analizó Antón Meana en el 'Carrusel Deportivo' de la 'Cadena SER'.

"Creo que es evidente que el 'feeling' entre la plantilla y el Xabi Alonso no es el mejor. Pero el Real Madrid tiene un problema de futbol que va más allá de la desconfianza que puede haber entre jugadores y entrenador", añadió Antonio Romero.

"Lo que hoy le ha pasado al Madrid no tiene que ver con el árbitro. Para empezar, lo que le ha pasado es que el Celta ha jugado mejor que el Madrid y que el Madrid se ha metido en el partido con el arrebato de la expulsión de Fran García, que es el único momento en el que, digamos, el Madrid ha metido intensidad, ha ido a por el partido de verdad. ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo del miércoles en Bilbao a hoy en casa contra el Celta?", reflexionó Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE'.

En la tertulia del mismo programa de radio, Santiago Cañizares no puso en duda el liderazgo de Xabi Alonso, pero sí su capacidad de convencer al vestuario merengue. "Claro que es el que manda. Pero una cosa es que mande y la otra sea capaz de convencer. Para mí, la mejor virtud que puede tener un entrenador es dar suficientes herramientas a los jugadores para llegar al éxito. De momento, Xabi no lo está consiguiendo. El Madrid, ahora mismo, es un equipo que no está convencido de lo que está haciendo, que se viene abajo muy fácilmente", opinó.

En su artículo de opinión en el 'Diario AS', Tomás Roncero calificó al Madrid de equipo "bipolar" y, aunque puso el foco en la "falta de líderes" y en una "sala de máquinas que carece de un 'regista' que dé sentido al juego", también destacó que el equipo blanco "no juega a nada". "Cada vez entiendo menos a qué está jugando el Madrid esta temporada, plagada de arenas movedizas y de trampas ratoneras que impiden a la afición tener siquiera dos días seguidos de felicidad y buen rollo", escribió.