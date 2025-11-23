Xabi Alonso: "No nos hemos caído"

No fue una noche fácil para Xabi Alonso la del domingo en el estadio Martínez Valero. El técnico vasco vio cómo su equipo ofrecía una pobre imagen frente a un Elche que, pese a su modestia, le jugó cara a cara disputándole el balón y arrebatándoselo en muchas fases del encuentro.

El Real Madrid llegaba a Elche presionado por el Barça tras la goleada azulgrana al Athletic Club en su retorno al Spotify Camp Nou (4-0) y debía responder con una victoria para mantenerse solo al frente de la clasificación y, también, despejar las dudas generadas tras su empate sin goles frente al Rayo Vallecano.

Al final, el Madrid se llevó un punto que le permite mantener el liderato por la mínima, pero gracias a una jugada muy polémica con el impacto de Vinicius Jr con Iñaki Peña en la jugada del gol del empate.

"El juego es mejorable"

La rueda de prensa del técnico tolosarra, más corta de lo habitual, se centró en el momento de forma del equipo blanco, que tras derrotar al Barça en el clásico, ha perdido fuelle y no ha ganado en los últimos tres partidos, incluido el del Liverpool de la Champions League. “El equipo no se ha caído, sigue compitiendo. Es verdad que el resultado y el juego es mejorable. Somos autocríticos y debemos responder ante la adversidad”, fueron las palabras del técnico madridista cuando se le abordó por la fase en la que ha entrado el equipo blanco seguramente en el momento que podría ser más inesperado.

Xabi Alonso lo justificó argumentando que “es fútbol”, aunque sí admitió que “después de una buena dinámica no son los resultados que queríamos. No podemos estar contentos si no ganamos, pero debemos pensar en el siguiente partido”.

Pese a que Xabi Alonso no quiso ir más allá, se le notó visiblemente descontento al entrenador madridista, que excepto momentos puntuales, sigue sin encontrar la fórmula en el banquillo blanco.