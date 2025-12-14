Xabi Alonso: "Necesitamos continuidad y constancia"

Xabi Alonso salvó su primer 'match ball' serio en el banquillo del Real Madrid. El tolosarra se jugaba su puesto en Mendizorroza y el tardío gol de Rodrygo terminó salvando a los blancos para sumar los tres puntos y no alejarse del FC Barcelona en la clasificación.

Los blancos no volvieron a estar a la altura, pero consiguieron sumar los tres puntos, que era lo importante para ellos. "El partido ha sido competido. Hemos empezado muy bien. Nos hemos puesto por delante y hemos perdido el control del balón. En la única acción que Valdepeñas ha fallado hemos concedido; en todas las otras ha estado muy bien. El equipo ha seguido dando la cara en un estadio complicado", analizó Xabi Alonso en rueda de prensa.

Las imágenes de la celebración del último tanto nos enseñaron a un Xabi mucho más eufórico de lo habitual, aunque el tolosarra lo negó: "He vivido el partido intentando estar conectado al juego. Hemos tenido que cambiar cosas porque estábamos empatados. No los he vivido especialmente diferentes. Este es un campo muy competido. El Alavés está jugando con mucho ritmo e intensidad. Era difícil ganar aquí".

A pesar de no jugar al mejor nivel, el Madrid mejoró respecto a los dos últimos encuentros: "A todos nos gusta más este Madrid que ante el Celta. Hoy ha habido cosas positivas y cosas que necesitamos sí o sí todos los partidos. Necesitamos continuidad y constancia; es la Liga. Sí sirve para aprender; ahora que no se quede en el olvido. Nosotros estamos muy enfocados en lo nuestro. Los chicos, les doy mucho mérito a la victoria. Veníamos con muchas bajas. Estamos todos juntos en esto. Sabemos que no es suficiente con un partido; antes del parón tenemos la Copa y ante el Sevilla. Queda mucho".

Los blancos explotaron en los minutos finales por un penalti que pidió Vinicius. Xabi Alonso lo vio y dejó clara su opinión ante los medios: "Me ha parecido penalti claro. Vinicius va muy rápido y hay contacto. Me sorprende que no vaya al VAR. Dicho esto, no nos sorprende lo que ha pasado y hay que seguir".

Al final, el tolosarra seguirá en el cargo y mandó un mensaje de esperanza a sus aficionados: "Peleamos en los momentos buenos, en los no tan buenos también. Hemos hecho cosas muy bien y la unión es fundamental. Es la única manera de que la solidez del día a día nos dé la mejora que queremos".