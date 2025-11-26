Xabi Alonso: "Necesitábamos ganar y romper la mala dinámica"

Xabi Alonso y todo el Real Madrid se sacaron un peso de encima tras ganar en el Pireo tras tres encuentros seguidos pinchando. Los blancos tuvieron que sudar más de lo esperado y terminaron pidiendo la hora, pero los tres puntos se fueron en dirección a Madrid.

El tolosarra dejó claro tras el encuentro que lo importante era el resultado: "Lo importante era ganar y romper la dinámica de la que veníamos. Volver a sentir esa sensación. Los tres puntos son muy importantes para intentar hacer el TOP-8. Victoria competida y sufrida al final, pero la necesitábamos. Lo mejor ha sido el espíritu que hemos tenido, de querer sacar el partido. Con sacrificio, con unidad y con todos juntos. Es la tónica que teníamos".

El Madrid empezó perdiendo con un gol tempranero de los griegos. En ese momento, los locales estaban pasando por encima, pero llegó el momento de Mbappé: "En la Champions hay momentos para todos. Me ha gustado mucho el equipo; a pesar del 1-0, no nos hemos vuelto locos. Le hemos dado la vuelta y la segunda parte ya ha sido un poco más de momentos para todos, para ellos y para nosotros".

A pesar del gran encuentro del francés, Xabi quiso destacar el encuentro de Vinicius: "Me ha dado mucha pena que su gol no fuese legal. Le hubiese venido muy bien; lo hablamos ayer. Va a llegar seguro. Necesitamos a todos. Hoy Kylian con los goles resalta mucho, pero hoy era muy importante cambiar la dinámica. Por eso los jugadores lo estaban celebrando".

Los últimos malos resultados habían dejado un mal ambiente sobre el vestuario del Madrid y en la capital se hablaba de un vestuario dividido, algo que el tolosarra dejó claro que no era así: "Todos estamos unidos. Sabemos que la temporada va a ser larga y muy exigente y habrá momentos de todo tipo. La unidad es fundamental, la confianza del uno en el otro. Momentos en los que hay que saber aguantar y no deshacernos. La victoria de hoy es un paso adelante".

Aunque, a pesar de las cosas buenas que el tolosarra vio sobre el césped, sabe que quedan cosas por retocar: "Tenemos que mejorar un poquito en todo. El rival empuja; tenemos que hacernos fuertes. Ha habido momentos en que lo hemos hecho bien y mejoraremos los que no. Nos estaba costando marcar, pero hoy era ganar".

Hasta ahora, solo un equipo español ha conseguido ganar a uno inglés, algo que ha encendido las alarmas de los clubes de LaLiga. Aunque Xabi Alonso no cree que estos resultados no sirvan para sacar conclusiones: "¿Has visto lo que han hecho Liverpool y City? Por una jornada yo no saco conclusiones. Todos los partidos son muy complicados. Hoy hemos ganado y esto es el máximo nivel".