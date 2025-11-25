Xabi Alonso: "¿Cama de los jugadores? No voy a hablar de eso"

El Real Madrid viajará a Grecia para intentar romper su mala racha de resultados. Dos empates y una derrota seguidas han sacudido al equipo blanco y han abierto los primeros focos de crítica a Xabi Alonso.

El técnico tolosarra es consciente de que la visita al Pireo será muy importante: "Necesitamos un buen partido para volver a tener el sabor de la victoria. Hay que jugar bien y sumar más. Después del partido de Liverpool y los de liga, buscamos otro resultado". Además, como curiosidad, el Madrid nunca ha ganado en Grecia: "Siempre hay una primera vez y espero que sea mañana", reconoció Xabi.

En Madrid ya se habla de cómo el vestuario se está empezando a poner en contra del entrenador, por lo que la gran mayoría de preguntas de la rueda de prensa han ido en ese sentido: "La gestión del vestuario es tan importante como la idea futbolística o el trabajo táctico. Es un proceso que tiene diferentes curvas que hay que saber tomar bien, como en cualquier equipo. Estamos en un momento que tenemos que mostrar una reacción; lo estoy disfrutando con todo el pack".

Pero a pesar de todo lo bueno y todo lo malo, Xabi está contento: "Entrenar al Madrid es exigente. Pienso en cómo lo hacía Carlo, o Mou, Pellegrini... Tenemos exigencia y autocrítica, no estamos contentos. Pero yo disfruto entrenar al Madrid; hay que ver nuestra situación en Liga y Champions".

De hecho, al tolosarra le preguntaron si un vestuario es capaz de hacer la cama a un entrenador, algo que Xabi quiso cerrar inmediatamente: "Hay que tener respeto por el vestuario. No voy a hablar de eso. No vamos a perder el foco de lo que es importante para nosotros. Los resultados no son los deseados, pero que no nos saquen del camino que queremos".

El Real Madrid es un equipo de jugadores más que de entrenadores, o al menos eso se dice en la capital de España. El tolosarra sabe que al final los protagonistas son ellos: "Todos los equipos, lo importante son los jugadores. Tenemos un papel importante, pero al final lo decisivo es la calidad de los jugadores, su actitud. Nosotros somos los que los acompañamos y debemos estar al lado de ellos".

Mientras el Real Madrid levantaba la decimoquinta en Londres, el Olympiacos consiguió el mejor año de su historia ganando un doblete europeo: "No sabía que ganó la Youth League el mismo año que la Conference. Sigo al Olympiacos porque tengo aprecio a Mendilibar. Sé lo que consiguieron. Mendilibar es un gran entrenador y ahora está teniendo ese reconocimiento que ya tuvo en otros equipos".