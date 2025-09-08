Xabi Alonso, mejor entrenador de LaLiga en agosto

Xabi Alonso ha recibido su primer galardón individual desde que es entrenador del Real Madrid. LaLiga le ha otorgado el premio a mejor entrenador del mes de agosto tras su buen inicio de campaña con los blancos, ganando los tres partidos que ha disputado en este periplo.

El Real Madrid inició la campaña con un triunfo ante Osasuna (1-0), antes de conquistar el Carlos Tartiere (0-3) y volver a ganar en el Santiago Bernabéu ante el Mallorca (2-1). En total son nueve puntos de nueve posibles, colocando al Madrid en lo más alto de la clasificación con pleno de victorias, empatado a puntos con el Athletic. Los blancos tienen seis goles a favor y solo han recibido uno en contra.

En este tramo, el jugador más destacado hasta el momento ha sido Kylian Mbappé, que se encuentra en lo alto de la clasificación del pichichi con tres goles, empatado con Buchanan (Villarreal) y Adrián Liso (Getafe). El francés continúa sumando buenas cifras, al igual que durante la temporada pasada.

Xabi Alonso se ha impuesto en la primera votación de la temporada a Ernesto Valverde (Athletic Club) y Manolo González (Espanyol). El técnico del equipo rojiblanco también ha conseguido pleno de triunfos, pero no ha sido suficiente para imponerse al ex del Bayer Leverkusen.

Manolo González, tercero en el premio al mejor entrenador del mes de agosto / Espanyol

Por su parte, Manolo González ha firmado un inicio de campaña espectacular para el Espanyol, logrando dos victorias y un empate. Todavía no conoce la derrota y se ha hecho muy fuerte en casa, lo que le ha servido para colocarse en puestos europeos, empatado a puntos con el Villarreal y el Barça de Hansi Flick.

A partir de ahora, el calendario se irá complicando poco a poco para el Real Madrid. Xabi tendrá que afrontar un total de 6 partidos en apenas 17 días, incluyendo los encuentros de Champions ante el Marsella y el Kairat Almaty, el derbi en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid y los partidos de Liga ante la Real Sociedad, el Espanyol y el Levante.