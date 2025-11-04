Xabi Alonso mantiene el optimismo: "Ha sido un partido igualado decidido en detalles"

Alejando cualquier dramatismo tras la derrota ante el Liverpool, Xabi Alonso se mostró relativamente optimista a pesar de caer en Anfield. “La primera parte ha estado igualada. Luego en la segunda parte ha habido un rato que nos han exigido mucho. Ha sido un partido muy intenso. Hemos ido de menos a más. Ha habido faltas innecesarias, no les hemos sujetado bien”, explicó analizando el encuentro.

“El partido ha sido igualado, se ha perdido por detalles. Es muy diferente la forma en que perdimos en el Wanda a hoy. El equipo ha competido. Era el partido probablemente más importante de la primera fase de la Champions”, añadió el técnico del Real Madrid, que repitió en varias ocasiones que el encuentro había sido igualado y competido.

“Lo más preocupante para mí es que tenemos que aprender en esos momentos en los que te están apretando. Hay que sujetarse un poco y no conceder esas faltas y esos córners. Ha sido muy intenso. Nos ha costado un poco llegar mejor a la última línea para hacerles daño. Se hundían ellos y en el área nos costaba hacerles daño. Era un partido para trabajarlo y ganarlo en detalles, al final ha caído de su lado", explicó.

El once inicial

Sobre repetir la fórmula del Clásico, con Camavinga colocado en banda derecha, Fede Valverde de lateral y Bellingham y Arda Güler por dentro, Xabi quiso destacar que era algo circunstancial, fruto del estado de forma de los futbolistas: “Son decisiones que vamos tomando y jugadores que están en un buen momento, pero necesitamos a todos. Funcionó bien en el Clásico. Hoy ha habido cosas a mejorar. Nos vamos con mal sabor de boca por la derrota y hay que analizarlo, pero mañana ya pensaremos en el partido ante el Rayo Vallecano”.

“No creo que vayamos con picos. Hay que ser consistentes con el rendimiento y la exigencia. Tenemos que aprender a no conceder tanto, esas faltas donde se te puede ir el partido. No queremos vivir en picos porque eso genera inestabilidad. Queremos ser estables como hasta ahora. En el área nos ha faltado un poco más de amenaza”, concluyó Xabi Alonso, que quiere evitar a toda costa que el caos reine.