Xabi Alonso: "Llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada"

Xabi Alonso sabe que su cargo corre peligro y se lo puede jugar este mismo domingo ante el Alavés. Un encuentro que se ha vuelto clave para el Real Madrid en temas clasificatorios y de banquillo.

El tolosarra no tuvo su rueda de prensa más cómoda este sábado. De hecho, gran parte de las preguntas fueron directamente por el tema de su posible cese. Algo a lo que Xabi no quiso darle importancia y se quiso centrar solo en el duelo: "Siempre os digo que lo más importante es el equipo y el club. Mañana tenemos un partido muy importante; queremos cambiar la dinámica de resultados. Tenemos un rival exigente. Eso nos jugamos mañana".

Meses complicados en Madrid

Sus primeros meses en Madrid no han sido nada fáciles, pero Xabi lleva mucho tiempo en esto y sabía lo que había cuando aceptó el cargo: "Yo llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada de lo que pueda suceder. Son cosas normales, que ya han sucedido y volverán a pasar. Hay que afrontar las cosas con la responsabilidad del cargo, con la responsabilidad de lo que representamos y trabajar para revertir la situación. No es algo que me sorprenda demasiado".

Xabi Alonso, durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Metropolitano / Borja Sánchez-Trillo / EFE

A pesar de las informaciones que apuntan que si no gana al Alavés podría decir adiós al Madrid, el técnico volvió a recalcar la gran relación que tiene con Florentino y con los futbolistas: "Desde el inicio he tenido comunicación constante con el presidente y con gente importante del club. Estamos todos juntos en esto. Siempre he sentido que hemos tenido buena relación con la plantilla. Peleamos todos por un objetivo común. Tras el partido con el City no ganamos, pero no tuve ningún reproche a los jugadores. Para mañana necesitamos seguir con ese objetivo común".

"Tenemos este bagaje y esa responsabilidad para tomar decisiones"

Lo que no le gustó fue el comentario de Karim Benzema hace unos días sobre los lideratos en el vestuario. Xabi le contestó en rueda de prensa: "Estamos todos los días juntos en el vestuario. Vivimos momentos buenos y no tan buenos. Pensamos también que podemos crecer si pasamos estos momentos difíciles y revertimos esa dinámica. Quizá en el futuro miremos atrás y digamos qué mal lo hemos pasado, pero aquí estamos. Karim ha estado en muchos vestuarios y aquí tenemos este bagaje y esa responsabilidad para tomar decisiones".

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior saluda a su entrenador, Xabi Alonso, al ser sustituido durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid. / Luis Tejido / EFE

Los blancos viajarán a Vitoria con muchas bajas, pero con una buena noticia: "A pesar de las bajas, tenemos fortalezas suficientes para salir a darlo todo. Estoy seguro de que las ganas van a estar allí. Es un partido importante; nos viene en un momento antes del parón. Los 11 que jueguen van a dar lo mejor. Recuperamos a Mbappé. Está bien para jugar y mañana decidiremos. Es una buena noticia, evidentemente", finalizó.