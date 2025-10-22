REAL MADRID
Xabi Alonso: "Llegaremos bien al Clásico"
El técnico del Real Madrid se mostró muy feliz por el triunfo en Champions ante la Juventus, especialmente por Bellingham, que marcó el gol del triunfo
A pesar de que el partido pudo complicarse, Xabi Alonso no ocultó su alegría por haber ganado a la Juve por la mínima. "Ha habido diferentes fases. En la primera parte hemos ido de menos a más. Luego hemos empezado a tener más el balón y a llevarlo mejor a las situaciones de fuera, haciendo los giros mejor. Al descanso les he dicho que el partido era de trabajarlo, de buscar una y acertar una, de no perder el balance y así ha sido", relató al micrófono de Movistar+.
"Es un partido de Champions y es la Juve, hay que apretar. Thibaut también ha estado muy bien. Tres puntos y a seguir", añadió el técnico sobre el encuentro.
Eso sí, el tolosarra también dejó claro que había mucho por hacer: "Hay muchos puntos a mejorar. Estamos mejorando semana a semana. Hoy ha venido un gran rival y alguna transición nos ha cogido. Como entrenador no, pero como espectador ha sido un espectáculo la acción individual de Vlahovic (mano a mano ante Courtois). Yo rezaba para que no le expulsarán (a Militao) y luego sabía que estaba Thibaut".
Entre los nombres propios, Xabi quiso resaltar el de Bellingham: "Estoy muy contento por Jude. Después de la lesión necesitaba un buen partido. Independientemente del gol creo que ha jugado muy bien en esas posiciones intermedias. Se merecía sentirse a gusto con un partido así. Todos en general, pero me alegro por Jude".
Por último, el entrenador del conjunto blanco quiso dejar un mensaje positivo antes del Clásico: "Llegaremos bien".
