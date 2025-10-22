Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

REAL MADRID

Xabi Alonso: "Llegaremos bien al Clásico"

El técnico del Real Madrid se mostró muy feliz por el triunfo en Champions ante la Juventus, especialmente por Bellingham, que marcó el gol del triunfo

Xabi Alonso, ante la Juventus

Xabi Alonso, ante la Juventus / Associated Press/LaPresse / LAP

Christian Blasco

Christian Blasco

A pesar de que el partido pudo complicarse, Xabi Alonso no ocultó su alegría por haber ganado a la Juve por la mínima. "Ha habido diferentes fases. En la primera parte hemos ido de menos a más. Luego hemos empezado a tener más el balón y a llevarlo mejor a las situaciones de fuera, haciendo los giros mejor. Al descanso les he dicho que el partido era de trabajarlo, de buscar una y acertar una, de no perder el balance y así ha sido", relató al micrófono de Movistar+.

"Es un partido de Champions y es la Juve, hay que apretar. Thibaut también ha estado muy bien. Tres puntos y a seguir", añadió el técnico sobre el encuentro.

Xabi Alonso da instrucciones durante el Real Oviedo - Real Madrid de LaLiga 2025/26

Xabi Alonso da instrucciones en un partido del Madrid / AP

Eso sí, el tolosarra también dejó claro que había mucho por hacer: "Hay muchos puntos a mejorar. Estamos mejorando semana a semana. Hoy ha venido un gran rival y alguna transición nos ha cogido. Como entrenador no, pero como espectador ha sido un espectáculo la acción individual de Vlahovic (mano a mano ante Courtois). Yo rezaba para que no le expulsarán (a Militao) y luego sabía que estaba Thibaut".

Entre los nombres propios, Xabi quiso resaltar el de Bellingham: "Estoy muy contento por Jude. Después de la lesión necesitaba un buen partido. Independientemente del gol creo que ha jugado muy bien en esas posiciones intermedias. Se merecía sentirse a gusto con un partido así. Todos en general, pero me alegro por Jude".

Noticias relacionadas y más

Por último, el entrenador del conjunto blanco quiso dejar un mensaje positivo antes del Clásico: "Llegaremos bien".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas