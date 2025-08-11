A Xabi Alonso se le desmonta el centro del campo

El Madrid vive una pretemporada a contrarreloj. Un periodo corto antes del inicio oficial de la temporada, ante Osasuna, el día 19 (21.00 horas), en el que la máxima de Xabi Alonso era preservar efectivos. Sin embargo, la enésima lesión de Camavinga vuelve a comprometer el diseño de la medular de un técnico que solo tendrá un ensayo general público antes del comienzo: frente al WSG Tirol austriaco (19:00 horas) este martes. No estará el francés, que también se perderá el debut liguero debido a un esguince en el tobillo derecho.

El interminable parte médico de Camavinga

Camavinga es un jugador que impresionó por su despliegue físico, al que Ancelotti usó de lateral izquierdo en contra de su voluntad y que, por su carácter enérgico, aspira a ser una figura de rotación importante en el esquema de Xabi Alonso. Pero los contratiempos físicos han marcado la disponibilidad del francés, que llegó al conjunto blanco al límite del cierre del mercado de verano en 2021. Lo hizo a cambio de 30 millones fijos más 15 en variables, la cantidad pactada por el Madrid con el Rennes.

Desde su llegada a territorio blanco, Camavinga ha sufrido hasta ocho contratiempos diferentes que le han mantenido fuera de los terrenos de juego durante más de 200 días. La peor temporada ha sido la pasada, que comenzó de la peor manera posible para el galo. Antes de la final de la Supercopa de Europa, que supuso el pistoletazo del curso, cayó lesionado en una acción con Tchouaméni en la sesión previa al duelo frente al Atalanta. En diciembre tuvo que parar de nuevo por problemas musculares.

Camavinga se retiró lesionado del entrenamiento previo a la final de la Supercopa de Europa frente a la Atalanta / PERFORM

Antes de la final de la Copa del Rey contra el Barça, cuando aspiraba a ser titular en el lateral, se lesionó ante el Getafe en el Coliseum. Sufrió una rotura completa del aductor izquierdo que le impidió estar en el Mundial de Clubes. Viajó con el equipo, para tratar de entrar en dinámica y acoplarse a los mandatos de Xabi Alonso. El esguince, que mantendrá a Camavinga otros 10 días fuera, llega en el peor momento. Antes de un amistoso en el que podía tener minutos después de meses y tras un verano en el que ha trabajado individualmente para estar a punto.

Güler, obligado a dar un paso adelante

Xabi Alonso tampoco podrá contar para el inicio de Liga con Bellingham, quien decidió poner fin a su calvario con el hombro tras el Mundial de Clubes. Se operó el pasado 16 de julio, tiempo a partir del cual empezó a descontar tres meses. Se perderá, en principio, ocho jornadas de Liga y dos de Champions. En varias fotos ya se ha visto al inglés sin protección y haciendo ejercicios de rehabilitación. Este trimestre era una ventana de oportunidad para futbolistas como Camavinga, que había pasado de ser, con Carletto al frente, de un comodín esencial a la irrelevancia.

A esto hay que sumarle la salida de Modric, que ya ha debutado con el Milan, que, pese a su veteranía, fue la aciaga pasada temporada el jugador con más oficio creativo en un Madrid plagado de estrellas, pero falto de fútbol. Este escenario ha llevado a Xabi Alonso a pedir un cerebro para el centro del campo. En definitiva, un jugador que traslade sus ideas al tapete, algo que, de momento, ha negado el club, que considera suficiente la inversión realizada este verano en fichajes (167,50 millones). Con todo, el Madrid sigue siendo 'viudo' de Kroos o una figura similar.

Este escenario obliga a Arda Güler a dar un paso adelante. Xabi Alonso y el club han mimado al turco en las últimas semanas para que se convierta en el estilete del centro del campo, completando así su viaje desde la banda. Confían en su buen pie, aunque todavía debe trabajar aspectos como la retaguardia. A diferencia de Kroos, que se bastaba para ordenar y proteger las espaldas, el turco necesita un futbolista como Valverde a su lado. Esto deja a Tchouaméni como pivote único, capaz de integrarse en el centro de la zaga para apoyar en la salida de balón.

Perform

Ceballos y el atasco de la 'operación salida'

Las necesidades serán mayores o menores, según el esquema por el que apueste Xabi Alonso. Si opta por la defensa de cinco, necesitará tres piezas en el del centro del campo. Por el contrario, si opta por un 4-4-2 precisaría un elemento más. La falta de jugadores en la medular puede resultar más acuciante si Ceballos decide finalmente deshojar la margarita a favor del Betis después de la lesión de Isco. Aunque el cuento del utrerano es el de siempre: dejarse querer, pero sin renunciar al salario que percibe en un Madrid donde no ha pasado de ser una alternativa.

Pero en temporadas tan largas, y sin apenas preparación previa, el valor de estos secundarios es imprescindible. Xabi Alonso y Ceballos manifestaron públicamente tener una conversación pendiente sobre el rol del mediocampista. Con todo, será el desarrollo de los partidos el que determinará una u otra función, de ahí que la llamada del Betis esté siempre en comunicando salvo que Ceballos asuma el sacrificio que supone salir del Madrid. Un movimiento que ha provocado un atasco que ha impedido al club blanco dar el golpe sobre la mesa en el centro del campo al que podría aspirar con figuras como Rodri o Zubimendi, perfiles a los que Xabi Alonso echará de menos en el inicio de la temporada.