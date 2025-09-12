Xabi Alonso le cierra la puerta a Mastantuono

Xabi Alonso ha vuelto a la rutina tras el parón internacional con todos sus efectivos sanos. Después de que Carlo Ancelotti exonerase a los jugadores brasileños -Vinicius, Militao y Rodrygo-, la mayor preocupación estaba en Franco Mastantuono, quien en plena concentración con la Albiceleste absoluta fue noticia.

No por el '10', que estrenó sin éxito, sino por la posibilidad de que pudiese ser convocado por la selección sub-20 para el Mundial que empieza a final de mes en Chile. "Si depende de nosotros, se queda con nosotros", fue tajante el técnico vasco, en la previa al duelo frente a la Real Sociedad (sábado, 16:15).

Según desveló 'Jugones' de 'La Sexta', Argentina ha estado trabajando para que Mastantuono se incorpore a la concentración para el próximo Mundial sub 20. El combinado nacional está convocado el próximo 15 de septiembre y el torneo se disputa entre el día 27 del mismo mes y el 19 de octubre, fecha en la que se jugará la final.

Franco Mastantuono disputa un balón con Joel Ordoñez en el Ecuador - Argentina, su primer partido con el dorsal '10'. / JOSÉ JÁCOME / EFE

Se perdería siete partidos

En caso de que fuera convocado, el futbolista del Real Madrid se podría perder hasta siete encuentros con su club: Olympique de Marsella, Espanyol, Levante, Atlético de Madrid, Kairat Almaty, Villarreal y Getafe. A pesar de que el jugador no entró en la prelista de Diego Placente, el argentino Diario Olé explicó que está previsto que un integrante de la Secretaría de Selecciones de Argentina viaje a Europa para hacer un último intento de convencer al equipo blanco.

Sin embargo, Xabi Alonso se opone a esta convocatoria, que cortaría la progresión de un jugador que ha caído de pie en el Real Madrid, aunque sus actuaciones todavía no estén a la altura de las expectativas generadas. Cumplió la mayoría de edad el 14 de agosto y tras apenas unos entrenamientos debutó con el primer equipo blanco. Fue titular en las dos siguientes jornadas de Liga, contra el Real Oviedo y Mallorca, al igual que en la despedida de Messi de Argentina, frente a Venezuela.