Xabi Alonso: "Ningún jugador me ha dicho que no quiere jugar en una posición"

Con el partido del Villarreal en la cabeza, Xabi Alonso salió a rueda de prensa consciente de que tendría que responder preguntas sobre todo lo ocurrido con Fede Valverde. El técnico tolosarra quiso apagar la polémica tras el partido ante el Kairat Almaty, pero no pudo evitar las cuestiones al respecto por parte de los medios.

En los últimos días, hubo rumores sobre que Fede Valverde se había negado a jugar de lateral derecho. El propio jugador lo desmintió mediante un comunicado oficial, pero fue él mismo el que inicio el debate afirmando en zona mixta que no le gustaba jugar en dicha posición.

Fede Valverde no jugó ni un minuto en Almaty / Efe

En medio de todos los rumores, Xabi Alonso quiso desmentir dicha situación: "Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrygo, ni Vini me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición. Todos quieren jugar y cuando no juegan les gustaría estar en el campo. Ninguno me ha dicho que no quiere jugar en una situación. Luego soy yo el que decide, eso lo quiero dejar claro".

La realidad es que el técnico se posiciona en la misma versión que dio Fede Valverde en su comunicado. Eso sí, en el mismo texto, el uruguayo se encargó de evidenciar una vez más que no le gusta la posición: "Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos".

Xabi Alonso grita en la banda / AP

Hasta el momento, Xabi Alonso no ha colocado en ningún momento a Fede Valverde como lateral derecho. A pesar de las lesiones de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, el técnico ha preferido situar en ese lugar a un futbolista como Raúl Asencio antes que al uruguayo, bien sea por respeto a sus preferencias o porque considera que es la mejor elección posible.

Contra el Villarreal, los dos laterales diestros seguirán de baja por lesión, por lo que todo hace indicar que Asencio podría repetir en la posición un día más. El duelo será de mucho más nivel que el partido ante el Kairat Almaty, lo que podría hacer cambiar de opinión a Xabi.