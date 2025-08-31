Xabi Alonso: "Mi interpretación era diferente... Pero el árbitro manda"

Contento con la remontada ante el Mallorca, Xabi Alonso analizó en sala de prensa todo lo sucedido en el Santiago Bernabéu. El técnico fue cuestionado por los goles anulados al conjunto blanco, el regreso a la titularidad de Vinicius y el papel de jugadores como Mbappé y Carreras.

Sobre el gol anulado a Arda Güler: "El cuarto árbitro decía que tenía que ser jugada inmediata. Es la interpretación del árbitro, la mía en ese momento era diferente. Hubiese sido un gol importante. Es la interpretación que ha hecho él y él es el que manda. Ha tocado así".

La titularidad de Vinicius: "Ha tenido buena aportación. Ha sido mejor partido que el de Osasuna. El gol ha sido importante y la entrada de Rodrygo, los tres cambios nos han dado mucho en el partido. Necesitamos que la gente esté preparada para aportar. Contento con el partido de Vinicius. Sigue marcando que es muy importante. Rodrygo también ha tenido buenos minutos".

Vinicius Jr. celebra su gol con Mbappé en el Real madrid - Real Mallorca de LaLiga 2025/26 / EFE

El parón y el 9 de 9: "Me gustaría seguir en la dinámica de tenerlos cerca, pero mi deseo es en vano. Sabíamos que estos tres primeros partidos era importante competir, importante a la hora de ir evolucionando en cosas y definiendo el camino. Nos dice mucho. Ahora llega el parón y después habrá partidos de Champions. Creo que el inicio es bueno. Hay cosas buenas y cosas a corregir".

El enfado de Mbappé por no marcar: "Que no haya marcado me preocupa cero porque seguirá marcando. Su actitud ha sido muy buena. Le ha faltado esos milímetros de estar en posición reglamentaria o ese último tiro o regate. Le ha faltado un poco de acierto, pero no me preocupa".

El papel de Carreras: "Estaba muy contento de que se incorporara con nosotros. La adaptación de alguien que ya conoce un poco la casa esperas que sea buena, pero está siendo extraordinaria. Hace casi todo bien y está muy concentrado todo el partido. Es una muy buena incorporación de presente y futuro".

Vinicius Junior celebra con Arda Guler y Kylian Mbappe su gol ante el Mallorca / AP Photo/Manu Fernandez

El camino del Madrid: "Estamos mejor que al inicio, evidentemente. Los resultados son importantes y refrendan la línea de trabajo. Hay que ir afinando cosas, pero es normal y estoy contento".

Lo del VAR en el Alavés - Atlético: "A mí también me ha sorprendido. Son errores que no deberían suceder. Hay que mirar el sobreúso y el uso correcto. No creo que haya que rearbitrar todas las situaciones, pero cuando se hace tiene que ser correcto".

Los pocos minutos de Fran García: "He hablado con él. Está preparado. En la siguiente fase habrá partidos hasta diciembre y todos lo saben. Fran, Raúl Asencio o Alaba no han tenido participación. Fran entrena con actitud y estará preparado cuando haga falta".

Los fueras de juego de Mbappé: "Se puede entrenar, pero él siempre es una amenaza para el rival y tiene muchas situaciones. En algunas va a caer, pero son cosas que se pueden mejorar dentro de su gran calidad para el desmarque y la definición. No me preocupa demasiado".