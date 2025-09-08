Xabi Alonso insiste en Stiller

Angelo Stiller estuvo en la lista de refuerzos del Real Madrid este verano a sugerencia de Xabi Alonso para completar el centro del campo. Sin embargo, el equipo tenía otras prioridades empezando por la defensa, diezmada por las lesiones. Invirtió casi 120 millones en Huijsen (59), Carreras (50) y Trent (10) y decidió asegurarse el fichaje de una inversión de futuro como Mastantuono (63) antes de reforzar la medular.

Cotizado

Xabi Alonso había aconsejado el fichaje del centrocampista alemán zurdo de 24 años del Stuttgart para reforzar la plantilla. Sin embargo, el club invirtió en otras necesidades al tener cubierto el medio de campo con Tchouameni, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham y Ceballos.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, momentos antes del partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Mallorca / EFE/Sergio Pérez

En caso de que alguno hubiese salido, como fue el caso de Ceballos, sí necesitaba un refuerzo, aunque Xabi también confía en la cantera como ha demostrado con el joven Thiago.

Sin embargo, no se ha olvidado de Stiller, al que sigue monitorizando como posible fichaje para el verano del 2026. El Stuttgart lo tiene atado hasta 2028 y no lo pondrá fácil. Su valor de mercado es de 45 millones de euros, de un jugador por el que pagó al Hoffenheim 5,5 en 2023. Su progresión ha ido elevando su valor y su fútbol ha llamado la atención de equipos importantes empezando por el Bayern, que también se ha interesado por su fichaje.

Angelo Stiller, uno de los grandes atractivos del Stuttgart / X

Progresión

El futuro de Stiller va a depender de la temporada que haga con su actual equipo. Un Stuttgart que se frota las manos en caso de que mantenga la progresión ascendente mostrada desde que defiende su camiseta. Su valor se puede disparar lo que complicaría los planes del Real Madrid, sobre todo si aparecen clubes de la Premier dispuestos a pujar por su fichaje.

Pero no es el único al que espía el Madrid, consciente de que va a tener que reforzar su centro del campo el próximo verano. Tiene la defensa y el ataque cubiertos, pero necesita talento en la medular para equilibrar el músculo que impera en esa línea. Ceballos lleva dos temporadas forzando su salida por su escaso protagonismo, y sería la pieza que dejaría sitio a un refuerzo que convenciera a Xabi Alonso.