REAL MADRID
Xabi Alonso insiste en Stiller
El Real Madrid tenía una lista prioritaria de refuerzos centrados en la defensa, pero no pierde de vista al medio alemán al que reclama el técnico tolosarra
Angelo Stiller estuvo en la lista de refuerzos del Real Madrid este verano a sugerencia de Xabi Alonso para completar el centro del campo. Sin embargo, el equipo tenía otras prioridades empezando por la defensa, diezmada por las lesiones. Invirtió casi 120 millones en Huijsen (59), Carreras (50) y Trent (10) y decidió asegurarse el fichaje de una inversión de futuro como Mastantuono (63) antes de reforzar la medular.
Cotizado
Xabi Alonso había aconsejado el fichaje del centrocampista alemán zurdo de 24 años del Stuttgart para reforzar la plantilla. Sin embargo, el club invirtió en otras necesidades al tener cubierto el medio de campo con Tchouameni, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham y Ceballos.
En caso de que alguno hubiese salido, como fue el caso de Ceballos, sí necesitaba un refuerzo, aunque Xabi también confía en la cantera como ha demostrado con el joven Thiago.
Sin embargo, no se ha olvidado de Stiller, al que sigue monitorizando como posible fichaje para el verano del 2026. El Stuttgart lo tiene atado hasta 2028 y no lo pondrá fácil. Su valor de mercado es de 45 millones de euros, de un jugador por el que pagó al Hoffenheim 5,5 en 2023. Su progresión ha ido elevando su valor y su fútbol ha llamado la atención de equipos importantes empezando por el Bayern, que también se ha interesado por su fichaje.
Progresión
El futuro de Stiller va a depender de la temporada que haga con su actual equipo. Un Stuttgart que se frota las manos en caso de que mantenga la progresión ascendente mostrada desde que defiende su camiseta. Su valor se puede disparar lo que complicaría los planes del Real Madrid, sobre todo si aparecen clubes de la Premier dispuestos a pujar por su fichaje.
Pero no es el único al que espía el Madrid, consciente de que va a tener que reforzar su centro del campo el próximo verano. Tiene la defensa y el ataque cubiertos, pero necesita talento en la medular para equilibrar el músculo que impera en esa línea. Ceballos lleva dos temporadas forzando su salida por su escaso protagonismo, y sería la pieza que dejaría sitio a un refuerzo que convenciera a Xabi Alonso.
- Escándalo a la vista: ¡Raphinha apunta a titular en la altitud de Bolivia!
- Casadó se postula: oportunidad de oro
- Así os hemos contado la victoria de Alcaraz en la Final del US Open 2025 ante Sinner
- Le dije a Di María: 'este es bueno de verdad' y me contestó: 'olvídate''; el último tren de Kays Ruiz, la exjoya de La Masia que no escuchaba a nadie
- Preocupación por Gavi
- Koeman alerta de la lesión de De Jong
- La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro
- Gavi evita el quirófano