REAL MADRID
Xabi Alonso insiste: "No sé cuánto durará la fase de construcción"
El técnico del Real Madrid aboga por pasar página cuanto antes sobre lo sucedido en el derbi ante el Atlético de Madrid y achaca el mal resultado a una cuestión futbolística, no solo de actitud
Con un mensaje muy claro. Así salió Xabi Alonso a la rueda de prensa previa al partido ante el Kairat Almaty en la Champions League. El técnico evidenció sus ganas de dejar atrás lo ocurrido ante el Atlético de Madrid y pidió que todos los sentidos estuvieran en el partido de este martes para evitar sorpresas.
"Tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar 24 horas la sensación. Hay que pasar página. Estamos en Champions. Las 24 horas posteriores al partido te quedas un poco enganchado, pero ya estamos pensando en mañana. No queremos dejarnos puntos importantes", explicó el entrenador del Real Madrid ante los medios.
Eso sí, también quiso dejar claro que lo que ocurrió en el derbi no fue solo cuestión de actitud: "No solo es la actitud, creo que fue ritmo y cosas tácticas que hemos analizado. No solo explico todo con la actitud, eso es simplista. Hay que mejorar cosas a nivel de juego. No competimos lo suficientemente bien. Eso es parte del proceso de adaptación. Llevamos unos 58 días. Ha dolido, pero ahora ya estamos en modo Champions".
Xabi aprovechó para insistir con una frase que ha sido muy pronunciada desde que la dijera el pasado sábado tras el partido ante el Atlético: "No he visto falta de conversaciones, he visto que existen y como bien ha dicho Fede es fundamental. Estamos en fase de construcción y estamos mejorando. No sé cuánto va a durar. A veces para dar un paso adelante tienes que dar dos hacia atrás. Tenemos que seguir definiendo qué queremos ser".
El entrenador del conjunto blanco no dio pistas sobre el posible once que saldrá mañana y recalcó la dificultad del rival: "Vamos a salir con once y los once son jugadores del Madrid y serán un equipo competitivo para mañana. Es la primera participación del Kairat, pero hacen las cosas bien y nos exigirán un buen nivel".
"Por supuesto que nos preocupa. Son un equipo que merece estar en Champions, eliminaron al Celtic y contra el Sporting tuvieron sus ocasiones. Mañana, siendo el partido en casa, tenemos que estar preparados", concluyó en la rueda de prensa.
