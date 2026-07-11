Xabi Alonso insiste en Álvaro Carreras

José Mourinho está concediendo el beneficio de la duda a todos los jugadores cuestionados en la temporada recién finalizada. Uno de ellos es Álvaro Carreras, que empezó muy bien y acabó siendo suplente por su laxitud competitiva. El lateral gallego entraba en las quinielas para ser traspasado pero, de momento, tiene el respaldo del técnico portugués.

Tres laterales

La salida de Fran García al Betis ayuda a la continuidad del gallego, aunque a Mourinho le sigue sobrando un lateral izquierdo con el fichaje de Marc Cucurella y la presencia de Ferland Mendy. El portugués sigue teniendo 26 jugadores en la plantilla tras la salida de cuatro (Carvajal, Alaba, Ceballos y Fran García) y el fichaje de otros cuatro (Cucurella, Bernardo Silva, Konaté, y Dumfries), con un carrilero izquierdo sobrante.

Xabi Alonso dirigió a Carreras en los seis meses que dirigió a los blancos. Fue titular y una de sus apuestas fijas, incluso lo utilizó de central con una buena respuesta. El canterano respondió a la apuesta del tolosarra, aunque dejó algún borrón por el camino con actuaciones que provocaron las primeras sospechas sobre si tiene o no nivel para jugar en el Real Madrid.

Su cuesta abajo empezó en el derbi. Hizo un partido desastroso que facilitó la goleada del vecino (5-2). Pasó de ser dueño absoluto del carril izquierdo a una autopista libre de obstáculos para los atléticos. Desde entonces, las dudas atenazaron su fútbol. Perdió confianza y surgió la pregunta de si tiene cuajo para afrontar la presión de ser titular en un equipo como el Real Madrid.

De titular a suplente

Xabi Alonso nunca dudó de él. Y sigue sin hacerlo. Desde que se hizo cargo del Chelsea pidió un relevo para Cucurella y solicitó tanteasen a Carreras. Pero fue un primer sondeo para conocer la disposición del Real Madrid a un posible traspaso. Su oferta no fue ni tenida en cuenta, 25 millones de euros que no respondía a la realidad.

Su valor de mercado es de 50 M€, 10 menos de lo que llegó a valer a las órdenes del entrenador tolosarra en el Real Madrid. El club blanco pagó en verano pasado 50 M€ al Benfica. Si escucha ofertas será a partir de esa cantidad. El Chelsea lo sabe, y se lo estaría pensando siempre que Xabi convenza al jugador de que con él tendrá el puesto asegurado, algo que ha perdido con la llegada de Cucurella.