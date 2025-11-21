Cuando Xabi Alonso fue indiscutible en Valdebebas: "Lo que aprendimos con él no tiene precio"

En verano de 2018, después de una longeva trayectoria como jugador, cargada de títulos, Xabi Alonso comenzó su andadura en los banquillos como entrenador. Y lo hizo con el Real Madrid. En aquella con el Infantil A. Comenzó así a escribir un libro en blanco de la mano de un grupo de jugadores que ahora buscan hacerse un sitio en la élite. A todos ellos, aquella temporada, a las órdenes del tolosarra, les dejó marca. Un grupo en el que estaban los Jacobo Ramón, Álex Jiménez o Chema Andrés.

En la llegada del técnico tolosarra a Valdebebas conocería a Sebas Parrilla, quién le asignarían como segundo entrenador en su cuerpo técnico. Hasta hoy, porque el argentino sigue siendo su mano derecha en el vestuario, ahora del primer equipo. Una persona muy bien valorada en la cantera por sus grandes informes y su preparación, que tenía como costumbre llegar siempre a los entrenamientos en bicicleta. La pareja congenió de maravilla y fue de la mano en la Real Sociedad B, en el Bayer Leverkusen y se mantiene unida en la aventura absoluta del Real Madrid, la más compleja hasta el momento.

Hito liguero en 'La Fábrica'

En la 2018/2019 sus pupilos consiguieron hacerse con el título de liga, donde únicamente un empate ante el Rayo Vallecano le privó de hacer pleno de victorias (25V, 1E y 0D) y terminó batiendo todos los récords de la categoría siendo el equipo con más gol y el menos goleado. Concretamente, 159 goles a favor y 14 en contra fue su historial en 26 partidos disputados en División de Honor, donde Iker Gil (delantero del Real Madrid C) terminaría 'pichichi' con 51 dianas en su cuenta particular.

Implicado en los entrenamientos

Jugadores que formaron parte de la disciplina de Xabi Alonso comentan a SPORT la influencia que tuvo en ellos la figura de un entrenador de su talla en una etapa de crecimiento futbolístico y personal para ellos. “Trataba a todos por igual y hacía que nos sintiéramos enchufados. Lo que aprendimos con él no tiene precio”, relata Juan Pérez, uno de los componentes de aquella plantilla que todavía mantiene el contacto.

Durante su etapa en la cantera del Real Madrid, Xabi Alonso se mantuvo siempre centrado en ofrecer a sus jugadores un aprendizaje de calidad, poniendo especial atención en la evolución individual de cada uno y en los detalles que podían marcar su progreso. Su implicación era tal, que se integraba en los ejercicios como un jugador más, con el objetivo de transmitir de primera mano la intensidad, la precisión y la comprensión del juego que buscaba inculcar en sus futbolistas.

Juan Pérez, exjugador de Xabi Alonso en las categorías inferiores del Real Madrid, le envía un mensaje al tolosarra / SPORT

Algo que también realiza actualmente en los minutos abiertos a la prensa. “Después de los entrenamientos se quedaba a tirar tiros a los porteros o darnos balones en largo que iban al pie, era como uno más”, explican los que compartieron con él vestuario en una primera experiencia que los dejó a todos marcados.

Era un entrenador muy atento que se hacía pasar por un jugador más con tal de sacar lo mejor de los suyos. Aquella fue una temporada muy significativa para los jóvenes jugadores que guardan con muy buen recuerdo de aquella campaña. “Su mujer y su hijo siempre nos trataron muy bien, eran muy cercanos y nos llevábamos todos genial. Venían a todos los torneos y se sumaban a nosotros cuando íbamos a dar paseos”, narra Frank Torres , otro de los jugadores de aquel equipo que significó tanto para sus jugadores.

De aprendices a jugadores internacionales

La generación 2005 que tuvo a sus órdenes Xabi Alonso ya está dando sus frutos al fútbol internacional. Nombres que ya aparecen en la lista de la sub-21, como Jacobo Ramón (Como 1907), que ya debutó la temporada pasada con Ancelotti. Álex Jiménez (Bournemouth), jugador muy destacado con Xabi Alonso, lateral muy polivalente que puede jugar en ambas bandas con buen manejo de pies.

Un futbolista capaz de actuar como extremo por el peligro que tiene al integrarse en últimas zonas e incluso ya ha entrenado bajo las órdenes de la absoluta con Luis de la Fuente. O Chema Andrés (Stuttgart), quién metió el primer gol de aquel Infantil A en un partido de pretemporada. Si su proyección sigue siendo buena en Alemania, el Real Madrid tiene preparada la opción de recompra. Todos estuvieron bajo las órdenes del entrenador vasco.

Jacobo Ramón con Xabi Alonso / Marca

Fue una temporada corta pero intensa, de la que sus jugadores no se olvidan. Fruto de ello es que sus antiguos pupilos le quisieron enviar un vídeo de felicitación a uno de los entrenadores que, pese a no tener experiencia como técnico cuando les dirigió, sí dejó en ellos una fuerte impronta. El caluroso mensaje llegó después del doblete conseguido con el Bayer Leverkusen, de liga y copa, que la abriría las puertas del Real Madrid tras la salida de Carlo Ancelotti.

"Lo único que pido es que, cuando ya estén arriba, esto les haya servido. Para mí es la mayor satisfacción que nos podemos llevar de esta temporada", es lo que deseaba en 2019 Xabi Alonso mientras repasaba su paso por La Fábrica. Una satisfacción de la que seguro estará orgulloso y quién sabe si quizás podrá recordar teniéndoles de nuevo en un futuro no muy lejano, aunque esta vez como jugadores de la primera plantilla del Real Madrid.