Xabi Alonso: “Hubiese sido agradable preservar la salud de los jugadores”

Xabi Alonso vuelve al Bernabéu para ocupar el banquillo del Real Madrid. Un tipo firme, seguro y directo que no rehúye preguntas aunque algunas las sortea para evitar polémicas tempranas. Se lamenta de que la Liga no atendiera la petición de retrasar el partido ante Osasuna “por la salud de los jugadores”; elude hablar de los árbitros por ser “demasiado pronto” y se agarra a las palabras de Arrasate, “que definió muy bien” el arbitraje que sufrió el Mallorca ante el Barcelona. Elogia la “personalidad” de Mastantuono y “su espíritu argentino” y no le “sorprende” que elija a Messi como el mejor por ser su compatriota y encima “zurdo”.

“Sí, el partido ya es inamovible jugar. El aplazamiento era para preservar la salud de los jugadores. Hubiese sido agradable haber recibido ese apoyo. Hemos tenido solo dos semanas de preparación, pero no hay que buscar excusas, el equipo puede competir mañana. Las ganas y el corazón empujan mucho más que las piernas”, sentencia. También se “alinea con el comunicado del club” respecto al partido que LaLiga pretende llevar a Miami: “Todos sabíamos las reglas antes de empezar y si se cambian deben ser por unanimidad de todos los participantes. Deberían haberlo preguntado”.

Mastantuono

“La primera vez que hablé con Mastantuono me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años y me mostró mucha seguridad en sí mismo. No tenía vértigo de llegar al Real Madrid. Desde que ha llegado se le ha visto esa madurez, va integrándose con rapidez al equipo y a su dinámica”, subrayaba, para quitar hierro a que Messi sea su jugador preferido: “Puedo ver que tenga lógica siendo argentino y zurdo, no es una sorpresa”.

Confirmó que “Mastantuono puede tener unos minutos” ante Osasuna, y resumió lo que ha visto de él en los cuatro entrenamientos que lleva con el equipo: “Aporta calidad, energía, comprometido defensivamente. Tiene impulso y ese espíritu argentino, guerrero, de pelea, de garra. Tiene una pierna izquierda espectacular. Es joven, muy precoz, y tenemos que acompañarlo”.

Árbitros, Lamine y Brahim

Fue irónico cuando le preguntaron qué le pareció el arbitraje del partido Mallorca-Barcelona: “No me toca a mí comentar lo que pasa en otros partidos. Sí escuché a Jagoba Arrasate y lo explicó muy bien”. Y prefirió ser cauto cuando le interrogaron de cómo había visto desde la lejanía el maltrato de los árbitros al Madrid: “Empezamos ahora la temporada, ya veremos cómo van las cosas. No quiero hablar demasiado pronto”.

De Lamine Yamal aseguró que no tenía un ‘presionometro’ con el que medir lo que ya se le exige: “Está siendo un jugador importante para el Barça y para la selección, y ya tocará enfrentarnos a él”. Elogió a Brahim por “lo bueno que es en distancias cortas manejando las dos piernas”, aunque no confirmó que sea titular ante Osasuna. “Está en la convocatoria y puede ser titular… esta será respuesta típica para toda la temporada”, añadía acompañado de una sonrisa.

Mensaje a Vinicius y Mbappé

Envió un nuevo mensaje a Vinicius y Mbappé y su aportación al juego defensivo, en el que es importante que las líneas estén juntas: “Lo importante es que todas las líneas sean conscientes de eso y es importante que los delanteros que no se queden descolgados. Queremos funcionar como equipo, que todos participemos y eso nos va a ayudar para defender y atacar mejor, si estamos muy lejos la vuelta es más difícil y las distancias son mayores”.

Asegura que no tiene un “termómetro” con el que medir el nivel en el que está el equipo, que siguen “dando pasos” y que le quedan “unos cuantos más por dar”. “Las ideas fundamentales las veníamos introduciendo desde el Mundial y estas dos semanas he incidido en ellas. La sensación es buena”, subraya, y agrega que tienen “ganas de empezar” tras “dos semanas cortas pero intensas” de preparación: “Estamos ilusionados y el día es mañana. Queremos empezar bien”

Competencia, Rodrygo y el Bernabéu

Se escabulló en si daba por cerrada la plantilla. “Cuento con los que estamos”, se limitó a decir y se congratula de tener a Carvajal y Trent compitiendo por el lateral derecho: “Tengo claro que es una competencia buenísima, me gusta mucho tener en cada puesto dos jugadores que se merecen jugar. Tendré que repartir”. Tampoco quiso prometer títulos: “Soy más de hacer que de decir, en el futbol eso no suele funcionar bien. Por decirlo no va a pasar, sería muy gratuito”.

Explicó su concepto de líder en una defensa: “Tiene que ser natural. El líder no se impone se genera por lo que transmite al resto y aquí puede haber más de uno”. Pasó de lado cuando le preguntaron por Rodrygo, “en verano hay muchos rumores”, y solo añadió que lo ve “muy bien”. Por último, habló de su regreso al Bernabéu: “El recuerdo que tengo fue muy bueno, incluso cuando volví con el Bayern percibí su cariño. El rol ahora es diferente. Estoy expectante, con ganas de sentir esa conexión con la gente. No estoy preparado, que pase lo que tenga que pasar pero estoy feliz por volver”.