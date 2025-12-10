Xabi Alonso: "Hoy no tengo nada que reprocharle a los jugadores"

La derrota del Real Madrid ante el Manchester City puso rápidamente a Xabi Alonso en el punto de mira. A pesar de la mala dinámica del equipo y de sufrir un nuevo varapalo, el técnico continuará al frente del banquillo, al menos por el momento.

Tras el pitido final, Xabi quiso dejar claro que estaba contento con el trabajo del equipo: "No tenemos nada que reprocharnos, ninguno. Lo hemos intentado hasta el final. Hemos empezado muy bien y nos hemos puesto por delante, pero hay momentos en los que cualquier golpe te hace más daño y así ha sido. El partido estaba siendo serio, pero hemos concedido y no hemos controlado bien esas situaciones. El equipo lo ha intentado hasta el final, de mejor o peor manera. Nos faltó finura. Hoy no tengo nada que reprochar a nadie".

Xabi Alonso y Guardiola se saludan antes del partido. / KIKO HUESCA / EFE

"Cuando estás en un momento delicado, te ves un poco menos sólido. Por eso, igual nos han dado la vuelta demasiado rápido. En Champions, contra un rival top, sabes que tienes que conceder muy poco. Cuando las cosas no se dan, tienes ocasiones. En la segunda parte hemos tenido alguna para marcar, pero no lo hemos conseguido", añadió el entrenador madridista.

El ex futbolista también fue cuestionado por los pitos de una parte del Bernabéu en algunos momentos del partido: "Ha habido momentos de todo. También han aplaudido. Lo entendemos, lo hemos intentado y no estamos contentos, pero nunca tengo que reprocharle nada a la afición y hoy a los jugadores tampoco".

Al descanso del partido, se pudo ver a Xabi hablando con el colegiado, dejándole claro que había jugadas que no le gustaron: "Acciones que ves. En el primer gol están agarrando un poco a Courtois. Por mi lado lo interpreto diferente. El árbitro lo ha visto así y ha sido decisivo".

"Me alegro mucho por Rodrygo. Venía de un momento complicado y hoy ha sido un gran Rodrygo. Ha sido desequilibrante. Ha marcado ese gol, importante para él. Es una de las mejores noticias de hoy. Juntos es como podremos darle la vuelta y lo agradezco", explicó sobre la celebración del brasileño, que acudió al banquillo a darle un abrazo.

Cuestionado por su continuidad, Xabi Alonso fue muy claro: "Estoy preocupado por el siguiente partido. Lo importante es el Real Madrid, el equipo y los jugadores".