Xabi Alonso: "Hemos sido demasiado perdedores, esta merecida derrota duele"

Las ruedas de prensa demuestran a la perfección el estado de ánimo de Xabi Alonso. Cuando cayó frente al PSG en el Mundial de Clubes, se afanó en decir que aquello era parte de una herencia recibida de Ancelotti. Tras el 5-2 del Metropolitano, no pudo escaparse. Su mirada directa y capacidad para auscultar a la prensa se apagó. Pura resignación en el técnico del vasco, que se resignó a decir: "No hay excusas, estamos dolidos, es un derbi".

Xabi Alonso: "Somos un equipo en construcción"

Xabi Alonso no tuvo nada a lo que agarrarse en su explicación de lo sucedido. Ni funcionó su esquema inicial ni tampoco lo hicieron los cambios. Es más, ni siquiera hubo sistema, porque el 4-4-2, sobre el papel, no existió. "No estamos contentos, tampoco queremos olvidar de dónde veníamos, lo que estábamos haciendo bien. Estamos en una fase del progreso, cómo reaccionamos va a ser lo importante, cómo reaccionamos ante un rival potente como es el Atleti. No seríamos inteligentes si no fuéramos capaces de sacar lo positivo dentro del dolor que tenemos hoy", dijo, lamiéndose las heridas.

Para el técnico vasco, el atropello en el derbi fue "un mal partido" en el que su equipo no jugó bien ni colectivamente ni en la presión. "Estamos en fase de construcción, hoy es la primera derrota y tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado pero no hay excusas, estamos dolidos, es un derbi y una derrota merecida. No hemos estado con el juego, nos ha faltado una marcha y duele la derrota", expresó, citando uno de esos conceptos que tanto usó uno de sus tocayos, Xavi Hernández, y que sus críticos le afeaban, como es el "construcción".

En el caso del Barça, comprensible por la situación que atravesaba el club. En el ejemplo del Madrid, solo entendible por la fase actual de la temporada, pero injustificable si se tiene en cuenta el esfuerzo millonario inversor. Aunque a favor de Xabi Alonso juega el hecho de que él siempre puso la venda antes de la herida, hablando, a pesar de la secuencia triunfal hasta el derbi, de un equipo "con margen de mejora". Y esta goleada pone evidencia un hecho, como el de que al equipo madridista le falta un centrocampista creativo más allá de Güler.

"No hemos sabido ganar los primeros duelos"

Bellingham no es esa figura. Su apuesta por la titularidad fue completamente fallida. "Necesitamos a todos y Jude es fundamental, estaba entrenando bien, queríamos jugadores en una posición y no hemos tenido fluidez con balón, sin él hemos perdido los duelos, no hemos sido de recuperar balón en campo contrario, no hemos sabido ganar el primer duelo ni el segundo para poder progresar. Sacaremos cosas y no olvidaremos esta dura derrota. Esto es un proceso y hoy no hemos dado el nivel que nos hubiese gustado y tenemos que ser críticos con nosotros mismos e intentar mejorar", explicó sobre su decisión de darle el papel protagonista a un jugador que debería ser fundamental.

Pero ninguno de sus jugadores, salvo Güler y algún 'flash' de Vinicius, hasta que se desconectó en las protestas, estuvieron a la altura. "Igual es un daño positivo para el futuro, pero no hemos entrado bien en los duelos, en el balón al espacio, hemos sido demasiado perdedores, no fluía el juego, ha sido un mal partido en general y una derrota merecida", concluyó Xabi Alonso, quien no tendrá tiempo para la rehabilitación. Al Real Madrid le espera ya un viaje de 10.000 kilómetros hasta Kazajistán, un trayecto trampa que afrontará con la resaca emocional de un atropello en toda regla.