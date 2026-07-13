Xabi Alonso: "He hablado con Enzo y quiero que se quede"

Xabi Alonso ya ha comenzado a marcar el rumbo del nuevo Chelsea. En su primera rueda de prensa oficial como entrenador del conjunto londinense, el técnico vasco dejó varios mensajes claros sobre el proyecto que quiere construir en Stamford Bridge, aunque el gran protagonista fue Enzo Fernández. Tras semanas de especulaciones sobre el futuro del argentino, el exentrenador del Real Madrid no dejó margen para las dudas y cerró la puerta a una posible salida.

La llegada de Alonso al Chelsea se produjo después de una breve y convulsa etapa en el banquillo del Real Madrid, donde diferentes tensiones internas acabaron precipitando su marcha. Ahora, con contrato hasta 2030 y plenos poderes en la planificación deportiva, el tolosarra inicia una nueva etapa con el objetivo de devolver a los 'Blues' a la élite europea.

Enzo Fernández marcó el gol de la victoria de Argentina contra Egipto / AGENCIAS

Enzo, intransferible

Uno de los asuntos más esperados de la comparecencia era conocer su postura sobre Enzo Fernández. Durante las últimas semanas, el centrocampista argentino ha protagonizado numerosos rumores de mercado, asegurándose que el Real Madrid había llegado a un acuerdo total con el futbolista hasta el 2032 y había iniciado conversaciones formales con el Chelsea para encontrar un acuerdo de traspaso. El conjunto blanco, ante esta información, emitió un contundente comunicado desmintiendo cualquier negociación.

Preguntado directamente por el internacional argentino, Alonso fue rotundo: "Hemos hablado. Como pueden entender, lo que nos dijimos se queda en el ámbito privado. ¿Si quiero quedarme con él? Sí. Sí."

Con esa respuesta, el técnico vasco deja claro que considera a Enzo una pieza fundamental sobre la que construir el nuevo Chelsea y pone fin, al menos por ahora, a uno de los grandes culebrones del verano.

Sobre Garnacho y Palmer

Alonso también confirmó que Nicolas Jackson se incorporará con normalidad a la pretemporada, tras su cesión en el Bayern, y abordó la situación de Alejandro Garnacho, uno de los futbolistas con más opciones de abandonar Stamford Bridge: "Hemos hablado con los directores deportivos y hay interés en él por parte de otros clubes. Veremos cómo se desarrolla. Ojalá termine de la mejor manera posible para todas las partes."

En cambio, todo fueron elogios para Cole Palmer, al que considera uno de los líderes del nuevo proyecto: "Hemos tenido ya algunos entrenamientos. Desde el primer día se puede ver que es un talento especial. No es fácil tener un jugador así. Estoy contento de que haya llegado con buen ánimo y con la mentalidad de hacer una gran temporada."

La identidad del nuevo Chelsea

Más allá de los nombres propios, Alonso avanzó las líneas maestras del equipo que pretende construir. Evitó desvelar si utilizará defensa de cuatro o de cinco, aunque sí dejó claro cuál será la filosofía de juego: "Tenemos algo en mente. Queremos ser un equipo activo, valiente, jugar un buen fútbol y competir bien, pero por encima de todo necesitamos una buena mentalidad."

El vasco también insistió en la ambición que quiere instalar en el vestuario: "Somos ambiciosos y, en el Chelsea, necesitas compartir esa energía, esa ambición y ese hambre por tener éxito. Es un club con un potencial enorme. Hay una base sólida construida y ahora necesitamos seguir construyendo."