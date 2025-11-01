REAL MADRID
Xabi Alonso: "No me ha gustado fallar el penalti"
El tolosarra celebró la victoria de su equipo, pero se notó tenso al hablar de Vinicius tras todo lo ocurrido en el Clásico
"Es un triunfo colectivo, hemos empezado con muy buena energía. Hemos jugado con mucho movimiento, con una circulación rápida. Se nos ha puesto el resultado de cara, ha sido un partido muy completo", explicó Xabi Alonso tras la victoria ante el Valencia en rueda de prensa. El tolosarra estaba feliz tras los tres puntos conseguidos y el juego mostrado por su equipo.
Uno de los grandes temas de la rueda de prensa fue el penalti fallado por Vinicius. Xabi Alonso ha dejado claro en múltiples ocasiones quién es para él el primer lanzador, pero intentó quitar hierro al asunto: "Estaba molesto por fallar el penalti porque podía ser el 3-0. Esa era la rabia y ya está. Nosotros asignamos los lanzadores y el primero es Mbappé. Luego ellos toman decisiones. A mí me gusta que marquen los penaltis. Hoy hemos marcado el primero y me hubiera gustado marcar el segundo. Sigue siendo Mbappé el primer lanzador".
A pesar de ello, se notó que no era un tema que le gustase mucho tratar, ya que posteriormente le preguntaron por el partido de Vinicius y el tolosarra solo contestó: "Vinicius ha hecho un muy buen partido". Algo seco y con ganas de terminar la respuesta tras todo lo sucedido en el Clásico.
Una de las grandes claves de la mejor blanca pasa por conceder poco atrás. Ante el Valencia, los visitantes prácticamente no amenazaron la portería blanca, algo que gustó mucho al técnico: "La defensa es fundamental. Para ganar hay que defender bien y encajar pocos goles. Empezamos desde arriba defendiendo, algo que ayuda a los de atrás. Todos hemos estado muy conectados. Carreras es muy competitivo; lo hace todo bien. Es fuerte en los duelos y sabe qué hacer con el balón; es una gran noticia que esté con nosotros".
