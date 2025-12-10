Cómo Xabi Alonso quiso ser Guardiola y terminó comparado con Benítez

El tren del Madrid solo pasa una vez en la vida. Es la máxima que persigue a todos los entrenadores que públicamente reciben un ofrecimiento del club que ha ganado 15 Champions. Sin embargo, es un viaje que puede marcar el resto de trayectos posteriores. En casos como Zidane o Ancelotti, se consigue un billete de vuelta. Otros como Lopetegui han conseguido su propio itinerario, mientras que Benítez no volvió a ganar desde aquel entonces el prestigio que se pone en juego en una aventura así. Alonso busca saber quién es.

Ruptura y continuación con Ancelotti

El técnico vasco está condenado. No porque resuene la palabra ultimátum, que es más gruesa a cómo se toman las decisiones en el fútbol moderno, alejadas de la sangre caliente de décadas anteriores. La pena que pesa sobre Xabi Alonso tiene que ver con la traición que se ha hecho a sí mismo. Porque el Real Madrid que sucumbió ante el Celta se parece mucho menos a lo que buscaba el entrenador que el equipo que debutó en el Mundial de Clubes. Un torneo que asumió con la voluntad de mejorar lo existente.

Xabi Alonso y Carlo Ancelotti, cuando ambos coincidieron en el Real Madrid. / REAL MADRID

Lo logró, pese al sopapo que recibió contra el PSG. Aunque ya entonces comprobó la difícil digestión que tienen las derrotas en Chamartín. Por eso se apresuró a cerrar filas y asegurar que ese torneo pertenecía al pasado, más en concreto a la 'era Ancelotti'. Con el paso de las semanas ha terminado por parecerse más al italiano de lo que hubiera querido, pasando de ser un entrenador intervencionista, al estilo de Guardiola, que tiene su cabeza en el plato, para ser un gestor de egos.

Xabi Alonso ha pasado en un semestre por todas las etapas de entrenador del Madrid. Cuando eso sucede, lo normal es que la fecha de caducidad se anticipe. "Se le está poniendo cara de Benítez", es el comentario que recogía el análisis de 'El Periódico', del mismo grupo editor que este diario, sobre la pérdida de confianza agigantada que había sufrido un entrenador que fue una elección, no tanto de Florentino como de su director general, José Ángel Sánchez. Al igual que sucedió con las apuestas españoles anteriores.

"Con Benítez aprendi mucho del fútbol de élite"

La comparativa con Benítez demuestra lo que un paso accidentado por el Real Madrid puede provocar en la carrera de un entrenador. El ahora técnico del Panathinaikos siempre ha sido un entrenador de lenguaje táctico y meticuloso. Lo mismo que Xabi Alonso, salvando la enorme distancia de experiencia en los banquillos que separa a ambos, amigos y responsables de éxitos compartidos en el Liverpool.

Xabi Alonso y Pep Guardiola, durante su etapa juntos en el Bayern de Múnich. / ANDREAS GEBERT / EFE

"Tuvo mucha sustancia mi etapa allí. Con Rafa Benítez aprendí mucho del fútbol de élite, no solo de cómo jugar los partidos, sino de cómo pensarlos, prepararlos. Y eso me ayudó a estar aquí ahora, como entrenador. Todavía recuerdos muchas cosas de entonces que me ayudan para el día a día", reivindicaba en la previa al duelo de Anfield que a la larga se ha mostrado como un gran clavo. Porque fue ante el conjunto de Arne Slot, sumido en una dinámica autodestructiva, cuando se enciendieron todas las alarmas.

Lo del clásico había sido un espejismo contra un Barça diezmado y frente al quel el Madrid sí se motivó. Una situación grave, porque, como recordaba Tchouaméni en la previa al duelo decisivo frente al City, evidenció que, simplemente conectados, los blancos son capaces de competir. Algo que no hicieron ni por asomo frente a un Celta que confirmó su aburguesamiento. Y sí hoy, Xabi Alonso, que aspiraba a ser Guardiola, terminó siendo Ancelotti -ambos mentores suyos- para tener cada vez más rostro de Benítez 2016.