Xabi Alonso a Gil Manzano: "Me hacéis pensar mal, tío"

Xabi Alonso no escondió su enfado tras la expulsión de Dean Huijsen ante la Real Sociedad. El tolosarra tuvo que ser advertido por el colegiado en el momento de la tarjeta roja y tras el pitido final se fue a buscar a Gil Manzano para preguntarle sobre la polémica jugada.

En rueda de prensa, el entrenador blanco explicó que al final del encuentro el árbitro intentó explicarse su punto de vista de la jugada pero que no le convenció.

"Jesús, yo no quiero pero me hacéis pensar mal tío. Me hacéis pensar mal. ¿Pero no has visto que Militao está al lado? Está a cinco metros de la jugada", captaron las cámaras de Movistar Plus al final del Real Sociedad - Real Madrid.

El Real Madrid tiene a Gil Manzano en su lista negra de colegiados. Algunos 'errores' del pasado ante los blancos han sido condenados por la prensa blanca cada vez que se topa en su camino y este episodio no hará más que acrecentar la brecha.

De hecho, según ha avanzado Real Madrid TV; los merengues están preparando un dosier que elevarán a la FIFA en contra de los arbitrajes que han sufrido esta temporada y la anterior. Algo que se informó justo tras el encuentro en Anoeta.

"Cuando hay errores manifiestos, me gusta que haya intervención del VAR. No quiero hacer un monotema de la expulsión. Ha condicionado mucho el partido", analizó el técnico tolosarra en rueda de prensa tras esta breve conversación con Gil Manzano al final del encuentro.