El fichaje de Xabi Alonso, una liberación para Güler

Cuando Arda Güler fichó por el Real Madrid en julio de 2023, la principal incógnita que había sobre el jugador es cómo llevaría el hecho de "no ser tratado como una estrella", comentaban desde su entorno. El mediocampista había sido el 'niño mimado' del Fenerbahce y hasta de la selección de Turquía, donde ha brillado durante los meses de ostracismo blanco que parecen haber terminado. A la fuerza, con Ancelotti en la rampa de salida, y con Xabi Alonso, un hombre que quiso llevárselo para el Leverkusen, como válvula de escape.

De la celebración a "chupar banquillo"

Carletto nunca ha sido un opositor a Güler, pese a la poca participación que ha tenido uno de los jugadores con más fútbol de la plantilla. Pero sí ha sido un muro de contención frente a las reclamaciones de las personas que le rodean. Al italiano nunca le gustó el aluvión de peticiones que llegaron a su despacho, aunque tuvieran razón. Por eso, después de la exhibición del '15' ante el Celta, aprovechó para reafirmarse en las decisiones tomadas con un joven talento que "supo chupar banquillo".

Lo más importante para el de Reggiolo, en lo que parecen los días del fin de su segunda etapa, es convencerse del camino realizado hasta aquí. Por eso dijo: "Hace dos meses di un palo al entorno de Güler y ahora les tengo que felicitar". Pero tiene poco de gratificación y mucho de crítica exponer públicamente lo que ha pasado con un jugador con el que ha tenido un trato especial. Cabe recordar cuando le sacó en la celebración de la Decimoquinta para darse un baño de masas en Cibeles.

“He fumado el puro, he cantado, he bailado con Eduardo (Camavinga), pero ahora quiero una cosa. Les presento a un chico muy interesante: Arda. Es muy tímido, ¡dale, adelante!”, le dijo Carletto al jugador en lo que parecía el inicio de una nueva relación. No fue así. Si en su primera temporada de blanco terminó abrochando el título de Liga y sintiéndose importante en las rotaciones, la segunda ha sido un camino espinoso donde Güler solo ha visto la luz al final de la misma.

La crisis de las lesiones y un abrazo de paz

En su curso inicial tuvo el condicionante de las lesiones -crearon una crisis en el staff médico del club-, que no le dejaron debutar hasta enero. En el que camina hacia su final, el problema ha sido de sistema y perfil. A lo largo de su carrera, Güler ha jugado en todas las posiciones del frente de ataque e incluso en posiciones más retrasadas. Es un jugador que, por su inteligencia táctica, se ha adaptado a prácticamente cualquier perfil. Pero como se demostró contra el Celta, la zona del campo donde más luce es como interior, ahí es donde tiene desarrolla la perfección para buscar huecos, de lo que se benefició este domingo Mbappé.

Real Madrid - Celta: El gol de Arda Güler

Hasta que por fin han encajado las piezas, Güler se había desdibujado como extremo, donde no explota sus virtudes. También fue uno de los que pasó por el casting de la base de la jugada, donde ofreció mejores prestaciones que el resto. E igualmente estuvo en la demarcación donde más veces ha jugado, como es de enganche o mediapunta, un territorio más propicio para Bellingham, aunque no en su deficitaria versión actual. Para alivio de Güler, ha encontrado su lugar en el momento idóneo de la temporada, justo antes del clásico que va a decidir la Liga y a la espera de un relevo en el banquillo.

Porque a pesar de que Ancelotti se haya rendido, la jerarquía sigue siendo un elemento fundamental en la hoja de ruta del italiano, quien ha querido diferenciar entre el trato futbolístico con Güler y el de las personas que le rodean. El propio jugador lo ha entendido siempre así, como se demostró en el abrazo que le dio a Carletto tras su gol frente al Getafe. Un tanto muy celebrado por todos sus compañeros, quienes, a pesar de su timidez, le tienen en alta estima. El gran reto de Arda ahora es que se convierta en el piloto del nuevo Real Madrid que vendrá, como ha hecho con la selección de Turquía.

Xabi Alonso, siempre interesado por Güler

Si el destino del club blanco no cambia, Güler sería un perfil clave en el esquema del nuevo equipo que dirigirá Xabi Alonso y que incorporará, como primera pieza propia, a Alexander-Arnold. El lateral del Liverpool anunció su desvinculación del conjunto red y será una apuesta para el carril. En el caso de Arda, el todavía técnico del Leverkusen, ya sin objetivos tras perder la Bundesliga, pidió su cesión en invierno, según informó Sky Sports Alemania, cuando parecía el turco parecía abocado a una salida para tener minutos de calidad.

Valverde se deshizo en elogios hacia Güler. / Perform

Porque a pesar de su falta de protagonismo, Güler siempre ha estado en la agenda de la primera fila europea. El Leverkusen insistió en varias ocasiones. Primero, en el mercado estival y después en diciembre. La operación no fructificó, al entender la secretaría técnica del club blanco que el momento de Arda llegaría. Mientras, el mediocampista fue ganando masa muscular y creando un carácter más resiliente.

En una entrevista con Marca, durante el parón de selecciones de marzo, el renacido jugador admitía seguir confiando "en el plan que el Real Madrid tiene para mí, por eso me he comprado una casa en la ciudad". Un programa cuyo cumplimiento será más fácil bajo la batuta de Xabi Alonso, quien maneja informes del pasado que pretende usar en un futuro donde el Real Madrid tendría un líder turco a largo plazo (tiene contrato hasta 2029).