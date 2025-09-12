Xabi Alonso, fan de la meritocracia: “Jugará el que lo merezca”

Xabi Alonso fortalece la meritocracia, “jugará el que lo merezca”, y confirma que no cederán a Mastantuono a Argentina para el Mundial Sub-20: “Si depende de nosotros, se queda con nosotros". Ve a Mbappé asumir “el rol de líder” e informa que Bellingham tiene “el alta médica”, pero que aún no está listo. Le parece bien la revisión arbitral de las jugadas pero “errores seguirá habiendo”. No descarta “jugar con tres centrales” o juntar a “Vinicius, Rodrygo y Mbappé”. Y no sabe con quién irá su padre, aunque espera que con su equipo y califica de “partido especial” jugar contra la Real Sociedad.

Mastantuono, Mbappé y su padre

“¿Trent o Carvajal? Afortunadamente, la competitividad que hay por jugar es sana, es buena para el equipo y para los jugadores. Están exigidos para dar lo mejor. Los dos han participado, y en otras posiciones, también. El que lo merece, jugará, será repetitivo todo el año”, subraya el tolosarra, que califica el partido ante la Real Sociedad de “especial”: “¿Con quién irá mi padre? Se lo tendrías que preguntar a él, pero espero que con nosotros…”.

“Si depende de nosotros, Mastantuono se queda”, sentenció cuando le preguntaron si lo cederán a Argentino para disputar el Mundial Sub-20. Ve a Mbappé enchufado “en lo futbolístico y en lo personal”: “Le veo asumiendo el rol de líder, pero no solo a él. Es una responsabilidad compartida que construye el núcleo fuerte del vestuario. Kylian es fundamental para nosotros, le necesitamos”.

Bellingham, Flick y los árbitros

“Bellingham tiene el alta médica, le estamos esperando pero también protegiendo”, asegura, y calcula que “sin contratiempos, estará en breve en las convocatorias. Siendo optimistas, antes de octubre". De las explicaciones arbitrales, dijo: “No me parecen mal, hay puntos de acuerdo y de desacuerdo. Ojalá, no estoy tan seguro, haya menos errores, pero hay que aceptar que seguirá habiéndolos”.

De los egos del vestuario, en línea con Hansi Flick, dice que necesitan “que todos remen en el mismo barco”. Aunque no lo dijo, va partido a partido, con ganas de “seguir creciendo y consolidando cosas". “Cada partido tiene mucha trascendencia tanto en la Liga como en la Champions. Pueden ser decisivos a largo plazo. Ahora toca Anoeta y el martes el Olympique en casa, son partidos diferentes”, dice en un intento de explicar que cada uno tiene su propio análisis.

Ataque, defensa y bloques

“Vinicius, Mbappé, Rodrygo pueden jugar juntos, lo han hecho muchas veces. Depende del partido, de los otros jugadores, pero no está descartado. Solo llevamos tres partidos, hay que tener calma, y darnos un plazo más amplio para valorar”, subraya, y no descarta recuperar los tres centrales: “Es algo que lo tengo aquí (se señala la cabeza), lo podemos volver a usar, tenemos cinco centrales. Podemos hacerlo por la calidad que tienen”.

Por último, dice que “el parón ha sido positivo”, porque ha podido “trabajar con más jugadores de los que suele haber normalmente en los parones”. Entre ellos los tres brasileños de los que no duda que “Ancelotti volverá a llamarlos”. Informa que todos “han llegado sanos” del parón y que afrontan “el siguiente bloque de partidos con ganas de seguir creciendo y consolidando cosas. Queda mucho recorrido, el objetivo es llegar bien a abril y mayo”.