Xabi Alonso estalla con la expulsión de Fran García: "¡No me jodas!"

La noche se le torció a Xabi Alonso en apenas un par de minutos. Con el Real Madrid ya por detrás en el marcador tras el gol de Swedberg y el Santiago Bernabéu en modo murmullo, la doble amarilla a Fran García encendió definitivamente al técnico blanco y a todo el estadio.

Primero llegó la amarilla por frenar una contra, derribando a Carreira en campo rival. No había pasado ni un suspiro cuando el lateral se jugó la segunda vida en otra acción al límite, esta vez sobre Swedberg. Segunda tarjeta, roja y camino del vestuario. Una expulsión de libro: dos infracciones seguidas, dos amarillas y un equipo que se queda con diez cuando más necesidad tenía de calma.

Las cámaras de televisión captaron entonces el estallido de Xabi Alonso en la banda. Gesto de incredulidad hacia el cuarto árbitro y una frase que resume mejor que cualquier análisis su estado de ánimo: "¡No me jodas!". Un grito de frustración con su equipo perdiendo, Militao lesionado antes del descanso y un lateral que se borra en tres minutos por no medir.

La reacción del entrenador no es sólo contra la decisión arbitral, sino también hacia su propio futbolista. Xabi ya había mandado mensajes públicos en las últimas semanas sobre la necesidad de “madurez competitiva” en ciertos perfiles de la plantilla, y la roja de Fran encaja de lleno en ese capítulo de errores que un técnico no está dispuesto a tolerar eternamente.

Más tarde recibió una amarilla el tolosarra por protestar.