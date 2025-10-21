Xabi Alonso: “Cualquier equipo italiano en dificultad es doblemente peligroso”

Xabi Alonso no se fía de la Juventus, que llega con problemas al Bernabéu, y avisa que siendo italiano “es doblemente peligroso”, por lo que pide "el apoyo del estadio". Hizo un repaso general de sus jugadores: de Güler dijo que “es una mezcla entre Ozil y Guti; de Endrick, que tiene que “estar preparado”; de Vinicius le encanta “verle sonreír y enfocado en el juego”; resaltó el liderato de Mbappé al que “sigue el equipo”, y de Camavinga que debe aprovechar las “cualidades diferentes” que tiene. Confirmó que están siguiendo a Nico Paz.

“Jugamos un Clásico ante la Juve. Un club selecto que hace grande el fútbol europeo”, empezó diciendo del rival, que atraviesa un pequeño bache: “Cualquier equipo italiano en dificultad es doblemente peligroso”, subrayó, para hacer un pequeño análisis: “Tácticamente es equipo muy rico, sus jugadores cambian de posiciones y tienen buen pie. Tiene jugadores muy buenos, saben competir y son desequilibrantes, como Yildiz”.

Güler y Yildiz

Recuerda que conoce bien al turco al que tuvo en la cantera del Leverkusen: “Me alegra mucho su progresión”. El otro turco es Güler, del que hace una comparativa: “Su calidad es una mezcla ente Ozil y Guti. Cuanto más participa, el juego suele mejorar. Como ellos, ve pases difíciles de encontrar. Está mostrando madurez y teniendo peso en el juego”.

“Nosotros estamos muy preparados. He visto al equipo con muchas ganas”, asegura, y pide el apoyo de la afición: “Necesitamos al estadio. La gente va al Bernabéu con ganas especiales a ver partidos grandes. Tenemos que darles para que responda”. Informa que Huijsen, Carvajal y Trent no estarán aún para este partido, y que el sábado se sabrá si llegarán al Clásico.

Vinícius y Mbappé

“Las causas del cambio a mejor de Vinícius es que es muy buen jugador. Estoy contento de verlo disfrutar y sonreír. Le pido que esté enfocado en el juego, en lo que hace bien”, afirma, y pasa de soslayo sobre la situación de Endrick: “No estamos en ese momento. La competencia es intensa, hay que estar preparado y tendrá sus oportunidades dependiendo del contexto de cada partido como Gonzalo y Brahim”.

“Mbappé no solo destaca por sus goles, que siempre los va a marcar esté donde esté, también por la influencia positiva con sus compañeros, que hace que le sigan con y sin balón”, asegura, y analiza el motivo: “Está en un momento vital muy bueno y en lo personal también. Es analítico, inteligente, hace las cosas razonándolas y cuando todo encaja en su cabeza actúa. Por eso está tan bien”.

Nico Paz y Camavinga

Dice que su equipo “no necesita un Xabi Alonso”, que tiene “una plantilla completa”. Mantiene su opinión del partido de Miami y apoya al club: “Defiende legítimamente sus intereses. Confirma que están haciendo seguimiento de Nico Paz: “Dio un paso muy inteligente al irse y donde fue, el Como, y con Cesc de entrenador”. Con Mastantuono no tiene prisa: “Lleva dos meses aquí, tiene 18 años, hay que ayudarle, pero estoy más que satisfecho”.

“Camavinga tiene potencial enorme, con unas cualidades diferentes. Tiene dinamismo, su conducción para traspasar líneas es diferencial. Teneos que saber utilizarlo, encajar en la idea colectiva la calidad que tiene”, destacó y acabó rehuyendo elegir entre Casillas y Courtois: “No me puedo quedar con uno, pero a lo mejor Thibaut es actualmente el mejor portero mundo”.