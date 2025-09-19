Xabi Alonso: “En este equipo hay muchos líderes, no solo Vinícius”

Xabi Alonso no está para remilgos ni para carantoñas a ningún jugador y Vinicius no es la excepción. “En este equipo hay muchos líderes, no solo Vinícius”, asegura. Tampoco ve a Mbappé “jugando todos los partidos”, ni libra a Valverde de jugar de lateral como aseguró el uruguayo: “Nunca y garantizar es complicado en fútbol”. Respeta a un Espanyol, que les obligará a jugar “un partido exigente”. Ironizó por la sanción a Huijsen: “Ya jugamos 60 minutos sin él, pero no me sorprende la decisión…”. Y acabó diciendo que “se ha ido de las manos” que no se frenen los insultos en los campos de fútbol.

Vinicius

La segunda suplencia de Vinicius en cinco partidos obliga a indagar en los motivos. “Llevamos solo cinco partidos, esto es una maratón. Hay que dar tiempo a todos, al equipo y a los jugadores”, resume y explica cómo es la relación tras quedarse en el banquillo en la Champions: "Ayer no era el momento de hablar con él, pero hoy lo veía más positivo y con más sonrisas. He hablado con él, no mucho, hemos hecho unos ejercicios individuales. Mañana ya veremos…”.

“Rodrygo aporta calidad, desborde, asociación…, Vini también tiene eso. El impacto de los dos ha sido muy bueno de inicio y entrando desde el banquillo”, explica para justificar la alternancia en el puesto. Una suplencia que le hace perder foco y liderazgo: “Hay muchos jugadores importantes dentro de esta plantilla. Vinicius es uno de ellos, Jude, Fede, Aurélien, Dean, Arda... Valoro mucho a todos y quiero que todo el equipo se sienta importante. Todos están en este barco y necesitamos que todos remen en la misma dirección".

Sanción a Huijsen, Mbappé e insultos

“No me sorprende la sanción a Huijsen, me hubiese gustado otra decisión después de no jugar 60 minutos”, dice e ironiza tras saberse que el CTA reconoció el error de que viese la tarjeta roja: “Si hubiese cometido un error debería tener sus consecuencias... pero vamos a dejarlo ahí". “¿Si Mbappé va a jugar siempre? Hay muchos partidos y alguno no será titular, hay que saber distribuir las cargas. No creo que vaya a jugarlo todo. Es muy importante, pero habrá algún día en el que no juegue”, subrayó con la boca pequeña.

"En un mundo ideal no deberíamos sufrir situaciones como la vivida por Simeone en Anfield”, empezó diciendo por los insultos de un seguidor al técnico argentino: “Desgraciadamente, hay que saber convivir con ello. Si no, te puede sacar del partido y vivir situaciones desagradables. Hace tiempo que esto de los insultos se nos ha ido de las manos". Le recordaron que se medirán a Mourinho, nuevo entrenador del Benfica: “Será especial para todos, pero sobre todo para él. Tuvo tres años intensos aquí, todavía tiene mucho cariño al club, se nota y se tiene”.

Espanyol, Bellingham, Camavinga y Valverde

Del encuentro de este sábado avisó de que “el Espanyol llega en un buen momento, con ritmo y buena mentalidad”, que les obligará a jugar “un partido completo”. No descarta que “Bellingham y Camavinga jueguen unos minutos, dependerá de cómo vaya el partido”. Su intención es que el francés juegue “en el centro del campo, de 6 o de 8, tiene muchas capacidades”. E informó que Endrick se sumará al equipo tras dejar atrás su larga lesión (144 días de baja).

Valverde aseguró que no jugará de lateral derecho, que lo había hablado con Xabi, pero el técnico pone condiciones: “Nunca y garantizar es complicado en fútbol. La idea es que juegue en su posición de 8. Colectivamente, es muy generoso, Fede es fundamental en nuestro sistema con balón y sin balón. Ojalá no tengo que jugar de lateral derecho, pero no lo puedo decir”. Por último, se le recordó que Ancelotti era calificado como un gestor de grupos, y se le preguntó cuál era su perfil: “No suelo describirme. Sólo soy entrenador. Bueno o malo... ya lo decidiréis vosotros".