Xabi Alonso: "¿Enfado de Vinicius por el cambio? Franco también se ha enfadado"

El partido entre el Real Madrid y el Espanyol dejó varias noticias más allá del conjunto blanco. Una de las más destacadas fue el regreso a la titularidad de Vinicius Jr. Xabi Alonso ya ha dejado claro con sus alineaciones que el brasileño no es indiscutible en el equipo. Fue suplente ante el Marsella en Champions y ante el Oviedo en Liga, dejando su lugar a Rodrygo.

Ante el Espanyol, Vinicius tuvo un papel poco destacado, dejando detalles de su velocidad y regate, pero sin ser todo lo determinante que se espera de él. A pesar de todo pudo irse del encuentro con un gol, pero el palo se lo impidió.

Vinicius, ante el Espanyol / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La escena más llamativa llegó en la segunda parte, cuando el extremo fue sustituido. Al enterarse de que él era el cambio, Vinicius hizo gestos de descontento, no tanto con Xabi Alonso, sino más bien con la decisión. El brasileño alzó los brazos en señal de desaprobación, después le dio un abrazo al técnico y, tras beber una botella, la lanzó con desgana.

Cuestionado por ello, Xabi Alonso fue muy claro en rueda de prensa: "Hoy le ha faltado el gol. Igual le cambio en el momento que mejor estaba y podía haber esperado un poco más tarde... Franco también quería seguir jugando. Me ha dicho: '¿Me cambias a mí?'. Con Vini pasa parecido, quería seguir porque se encontraba bien, pero el partido era para coger control y hacía falta gente de refresco. Le ha faltado el gol, ha tenido la ocasión al palo, ha sido una pena".

"Lo gestiono con normalidad. Franco también se ha marchado un poco enfadado. Me ha preguntado y cuando le he dicho que sí he visto que no se ha puesto muy contento. A todos les sucede, pero estoy contento con el partido que ha hecho Vini, con el partido que ha hecho Franco. En momentos puntuales necesitas gente de refresco y el calendario es muy exigente. Seguimos", añadió el tolosarra.

Mastantuono celebra con Militao el gol del brasileño en el Real Madrid - Espanyol. / MANU FERNÁNDEZ / AP

Además, el entrenador madridista valoró muy positivamente las opciones que le da la plantilla: "Es muy bueno que tengamos posibilidades, la gestión es la toma de decisiones y por eso estoy aquí como entrenador. Cuantas más buenas tome, mejor nos irá. Saber elegir, que poco a poco vayamos entendiendo que hay minutos para todos porque la temporada es muy larga, llevamos nada y no hay que sacar conclusiones definitivas".

Tanto Xabi como el club tendrán que gestionar con sutileza el caso Vinicius. Al brasileño, que sigue sin renovar con el club en una negociación totalmente parada, ya se le ha dejado claro que es uno más en la plantilla y que su estatus está por debajo del de otros compañeros. Al extremo se le ve apático y aparentemente triste, como si todo esto estuviera teniendo una influencia real en su rendimiento y estado de ánimo.

A pesar de que el partido no fue el más brillante, el técnico del Madrid quiso poner en valor haber logrado otra vez los tres puntos de manera sólida: "Ha sido una victoria solvente más que brillante, pero son victorias buenas. Con control, sin situaciones que nos estresen como expulsiones o goles concedidos. Igual no son las más divertidas, pero a mí me gustan. Hemos controlado bien, el 2-0 ha sido importante para relajar y hemos tenido ocasiones para rematar con el tercero. Victoria para seguir creciendo".