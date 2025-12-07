Xabi Alonso: "Todos estamos enfadados; ¿Si me siento capacitado? Por supuesto"

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación al finalizar el Real Madrid - Celta (0-2) en la que quizás fue, hasta el momento, la rueda de prensa más complicada del técnico vasco desde su llegada al banquillo del Real Madrid. Y no es la primera comparecencia de Xabi desde su llegada al banquillo madridista en la que la tensión se podía cortar...

La tensión se podía cortar tras un duelo que estuvo marcado por numerosos incidentes; primero por la lesión de Eder Militao; después, por el gol que encrespó al Bernabéu; y finalmente, por las expulsiones de Fran García y Carreras, al parecer la de Ceballos en el banquillo, además de la cartulina amarilla al propio técnico merengue, desquiciado por el curso de los acontecimientos, y que abandonó el terreno de juego en cuanto el colegiado Quintero González pitó el final del encuentro.

"Todos estamos enfadados, evidentemente. No era ni el partido ni el resultado que queríamos. La lesión de MIlitao nos ha hecho daño y nos costó recomponernos. Hemos ido recomponiendo cosas, hemos corrido, lo hemos intentado, pero no ha salido como queríamos", analizó Xabi Alonso.

Evidentemente, le preguntaron por el punto de desquiciamiento que mostraron sus futbolistas, y le comentaron que ya hay quien pide su salida del banquillo madridista. "Hemos de pasar página lo más rápido posible, son solo tres puntos, queda mucha Liga y lo más importante es que el miércoles tenemos el partido contra el City para rehacernos y para dar otra cara".

Le preguntaron directamente si se siente capacitado para sacar adelante la situación: "Por supuesto, todos unidos y sabiendo que podemos revertir la situación porque se puede tener un partido malo en casa. La autocrítica y la exigencia la sabemos en este club, pero hemos de mirar todos juntos hacia delante".

Insistieron: ¿Se juega el puesto frente al Manchester City de Guardiola? "Nos jugamos tres puntos de Champions; eso es lo que nos jugamos, pero somos conscientes de lo que nos jugamos y lo que hemos de hacer en el Madrid". Y Xabi Alonso repitió: "Nosotros pensamos en lo siguiente. Sabemos que la derrota duele, pero hemos de mirar adelante juntos, publico jugadores y staff, sabiendo lo que representamos con el orgullo y la exigencia necesaria", concluyó.