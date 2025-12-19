Xabi Alonso, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Real Madrid y Sevilla

Real Madrid y Sevilla se miden este sábado a las 21 horas en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Xabi Alonso atiende a los medios de comunicación para analizar el duelo liguero contra los andaluces, el último del año 2025. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.

Mbappé puede igualar o superar el récord de Cristiano Ronaldo como el jugador del Real Madrid con más goles en año natural. El luso sumó 59 en 2013, por los 58 que acumula el francés.

Los blancos se mantienen a cuatro puntos del Barça, mientras que los andaluces ocupan la novena plaza con 20 puntos.

Por su parte, el Sevilla, que ganó cómodamente al Oviedo en liga, quedó apeado de la Copa del Rey contra el Alavés.

El Real Madrid suma dos triunfos consecutivos contra Alavés y Talavera, aunque sin mejorar en las sensaciones. Por ello, los blancos querrán ganar y convencer en su último partido de 2025.

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este sábado a las 21 horas en el Bernabéu.

El entrenador tolosarra comparecerá a las 13 horas.