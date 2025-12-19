Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Xabi Alonso, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Real Madrid y Sevilla

El entrenador del conjunto blanco atiende a los medios de comunicación antes del partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports

Xabi Alonso, en rueda de prensa

Xabi Alonso, en rueda de prensa / EFE

Mario Roldán

Mario Roldán

Real Madrid y Sevilla se miden este sábado a las 21 horas en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Xabi Alonso atiende a los medios de comunicación para analizar el duelo liguero contra los andaluces, el último del año 2025. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.

Actualizar

