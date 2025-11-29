En directo
REAL MADRID
Xabi Alonso, en directo: rueda de prensa previa al Girona-Real Madrid
Sigue el minuto a minuto de la comparecencia del técnico ante los medios antes del duelo de la jornada 14ª de LaLiga EA Sports
Xabi Alonso ha tenido otro contratiempo en el último entrenamiento. Raúl Asencio atraviesa por un proceso gripal y es duda para el partido en Girona. Tchouaméni y Carreras podrían formar la improvisada pareja de centrales.
¡Buenas tardes y bienvenidos! Hoy seguiremos la rueda de prensa de Xabi Alonso en la previa del duelo de la jornada 14ª de LaLiga entre el Girona y el Real Madrid en Montilivi. El técnico tolosarra comparecerá a partir de las 13.00h
