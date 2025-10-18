Lo mejor de Xabi Alonso en la previa del Getafe - Real Madrid

El rol de Raúl Asencio

Creo que tiene una gran capacidad de anticipación y poderío en los duelos. Cuanto más eficaz sea y sepa usarlos es una calidad que tiene. En el Mundial de Clubes, los errores pueden pasar. Esta temporada ha estado a buen nivel y fiable, también más escoradoa banda. Tiene flexibilidad en defensa de tres. Es competitivo, es un gen que hay Valdebebas. La mala sensación del Mundial ya ha quedado atrás. Es un jugador fiable.