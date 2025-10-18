Así lo hemos contado
REAL MADRID
Lo mejor de Xabi Alonso en la previa del Getafe - Real Madrid
Así ha sido la comparecencia de prensa del técnico antes de la jornada 9 de LaLiga
Fin de la rueda de prensa
Termina la comparecencia de Xabi Alonso en la previa al encuentro frente al Getafe. El técnico vasco mostró su oposición frontal al 'Plan Miami', que será respondido esta jornada con un paro de varios minutos por parte de los jugadores. "Estamos en contra de este partido (Villarreal-Barça), porque adultera la competición. Las protestas son positivas".
Bellingham
Jude lleva tiempo entrenando y preparándose desde que se recuperó de la operación de hombro. Le veo con ganas de sentirse bien y de jugar bien. De demostrar el grandísimo jugador que es. Ha pasado tiempo. Con más tiempo está más preparado.
Endrick y Gonzalo
Ahora mismo no está en mi cabeza ni ha pasado. Los dos están preparados para jugar, en una posición en la que la competencia es muy buena.
Declaraciones de Del Bosque
Me preguntaste por una opinión de Argentina... A Vicente le tengo mucho aprecio y buena relación. Ha estado en esta silla muchos años y yo estoy empezando. Ojalá pueda seguir mejorando con el tiempo.
Mbappé
Está bien en el tobillo, entra en la lista y puede ser titular.
Vinicius y Rodrygo con Brasil
Vi los partidos, también el de Militao, no hay que olvidarse. Con nosotros Vini ha jugado más de estremo que de delantero, pero también lo hemos podido usar. En Brasil hicieron una rotación que funcionó bien contra Corea. Es una posibilidad para el futuro con otros jugadores que tenemos.
El papel de Ceballos, lesionado
A Dani le conocía perfectamente desde hace tiempo. Lo que nos está dando es lo que pensaba. Para mañana no está, pero esperamos, ser cautelosos, tenerlo pronto. Tenía muy claro lo que nos podía dar y el tipo de jugador que es. La forma de entender el fútbol y asociarse... A ver si para el miércoles puede llegar.
El bloque de partidos
Cuando ya ha pasado un bloque de partidos y viene el siguiente, siempre es el más complicado. Queremos dar pasos en LaLiga y la Champions. Queremos ser constantes y tener buen rendimiento. Lo siguiente es Getafe, aunque seamos conscientes de lo que viene. Es un rival exigente. Hasta ahora estamos siendo constantes y fiables, pero no nos podemos descuidar.
El lateral izquierdo con Mendy
Es una buena noticia que Mendy esté, pero necesita tiempo con el equipo: entrenando y sumando minutos, para evitar recaídas. Necesitará 'x' semanas para llegar ahí, pero se nos abre otra posibilidad, con Fran García de carrilero o alteral; Carreras, de central...
El rol de Raúl Asencio
Creo que tiene una gran capacidad de anticipación y poderío en los duelos. Cuanto más eficaz sea y sepa usarlos es una calidad que tiene. En el Mundial de Clubes, los errores pueden pasar. Esta temporada ha estado a buen nivel y fiable, también más escoradoa banda. Tiene flexibilidad en defensa de tres. Es competitivo, es un gen que hay Valdebebas. La mala sensación del Mundial ya ha quedado atrás. Es un jugador fiable.
