Suscripción

sport

Directos

En Directo

REAL MADRID

Xabi Alonso, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Osasuna de LaLiga

El técnico de los blancos comparece ante los medios antes del debut en Liga (martes 19; 21.00h) de los blancos en el Bernabéu

El Real Madrid vuelve al trabajo a las órdenes de Xabi Alonso

El Real Madrid vuelve al trabajo a las órdenes de Xabi Alonso / André Coelho / EFE

SPORT.es

SPORT.es

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas