Xabi Alonso dio explicaciones a Vinicius por su suplencia

La suplencia de Vinicius frente al Olympique de Marsella sigue dando que hablar. La estrella del Real Madrid se quedó fuera del once titular en un partido muy apetitoso de la máxima competición continental en el Santiago Bernabéu.

Xabi Alonso quiso frenar pronto cualquier conflicto con el jugador y, según explica el programa 'El Chiringuito', le dio explicaciones antes de comunicar el once titular que se enfrentaría al conjunto galo.

Vinicius está viviendo en medio de una nebulosa por haber dejado de ser el gran referente del equipo, ahora este rol es para Mbappé, y por las dificultades para alcanzar un acuerdo para la renovación de su contrato que termina en 2027.

Xabi Alonso quiso calmar los ánimos del futbolistas ante la previsión de una tormenta y le expuso el motivo por el que consideraba que no era conveniente que estuviera en la alineación frente al Olympique de Marsella.

Xabi Alonso puede tener un problema importante con Vinicius / EFE

"El argumento que le da no es de méritos, sino de querer repartir minutos", expuso 'El Chiringuito'. Por tanto, se trataría de una rotación dentro del plan que tiene el técnico del Real Madrid para dosificar las fuerzas de sus pupilos.

Dolorosa comparativa con Mbappé

A Vinicius, de todos modos, se le vio algo contrariado en el banquillo. El motivo esgrimido por Xabi Alonso quizá no le convenció demasiado. La comparación con Mbappé es inevitable y el galo ha sido titular en los cuatro partidos de Liga, así como el de la Champions League frente al Marsella. Kylian solo fue sustituido en Oviedo en el minuto 87 y cuando estaba el partido resuelto. Para el galo no hay rotación.

El brasileño entró en el minuto 63 frente al Marsella y, pese a no deslumbrar como en otras ocasiones, estuvo participativo y originó la jugada que terminó con el polémico penalti por manos de Medina. Un penalti que, por cierto, fue lanzado por Mbappé. Vinicius ya ha perdido el privilegio de ser el ejecutor de las penas máximas.

Mbappé se ha convertido en la gran estrella del Real Madrid / AP

Xabi Alonso tendrá mucho trabajo con Vinicius en caso de que continúe con su idea de rotarle, sobre todo con Rodrygo. El delantero del Real Madrid es un futbolista de mucho carácter y está por ver cuanto tiempo aguantará esta situación. Por su forma de ser está claro que no le gusta ser un segundo plato.

Por ahora, no le queda otro que acatar las órdenes de su entrenador hasta convencerle plenamente con su rendimiento que puede volver a ser indiscutible. El sábado se mide al Espanyol y se espera su presencia en el equipo titular después de la rotación frente al Olympique de Marsella.