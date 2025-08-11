Xabi Alonso desvela sus planes para la Liga en un mar de dudas

Xabi Alonso quiso dejar claro tras la dura eliminación ante el PSG en la semifinal del Mundial de Clubes, que aquel 4-0 pertenecía al pasado. Era parte de una temporada en la que no había podido más que remendar los restos que dejó Ancelotti. Esto ocurrió hace apenas un mes, el tiempo que el vasco ha tenido para resetear mentalmente de aquel atracón y apresurarse para, ahora sí, poner en el tapete su propuesta para un curso entero. A pesar del enfrentamiento judicial por el debut del martes en Liga ante Osasuna en el Bernabéu (21.00 horas) sabe que las excusas valen de poco ya.

El Madrid volvió al trabajo el pasado 4 de agosto. Desde entonces, ha disputado un partido a puerta cerrada ante el Leganés, con un resultado de 4-1. De ahí que el encuentro que el conjunto blanco disputa este martes 12 a las 19:00 ante el Tirol austriaco es un encuentro que sirve de puesta de largo y único ensayo oficial del proyecto para esta temporada. Salvo la segura titularidad de Courtois, Xabi Alonso todavía debe componer el rompecabezas que hizo y deshizo en el Mundial de Clubes en busca de soluciones que encontró a medias.

Huijsen busca acompañante en la zaga

La defensa es el pilar fundamental del nuevo Real Madrid. Lo es por varios motivos. El primero, porque es donde nace la idea del nuevo entrenador madridista. Su primera seña de identidad quedó dibujada con la inauguración de la defensa de cinco que probó desde el segundo partido contra el Pachuca. El problema para esta propuesta es que necesita tener tres centrales a pleno rendimiento. Ahora mismo, Xabi Alonso solo confía plenamente en uno: Dean Huijsen, el último en llegar.

El siguiente en el escalafón es Militao, quien pese a disputar apenas 31 partidos en las dos últimas temporadas por sendas lesiones graves, dejó buenas sensaciones en su reaparición en el Mundial de Clubes. Fueron apenas unos minutos, con el encuentro ya resuelto a favor de un PSG que había soltado el acelerador, pero suficientes para mostrar atributos como central que le serán útiles a Xabi Alonso en caso de estar a pleno rendimiento. A diferencia de lo que ocurre con un Rüdiger que firmó un decepcionante torneo, al igual que su final de temporada.

Xabi Alonso tampoco se fía de Raúl Asencio, al que le dio varias oportunidades que el canterano echó por tierra en EEUU, con un penalti y una expulsión. Cabe recordar la situación extradeportiva que vive con el frente judicial por la difusión de un vídeo con contenido pornográfico. La baraja de opciones puras la completa David Alaba, que se ha aferrado al cargo como uno de los mejor pagados de un club que no pudo ni jugar con su ficha la pasada temporada, cuando se dilató su recuperación.

Un centro del campo sobre Güler

También habrá disputa en los laterales, con Álvaro Carreras en la 'pole' para el lateral izquierdo, algo que tendrá que demostrar ante Fran García desde el mismo día de su debut, que se producirá en tierras austriacas. En el otro costado, Trent Alexander-Arnold no dio el nivel esperado en el Mundial de Clubes y Dani Carvajal ha vuelto de su lesión con el brazalete de capitán y los ánimos renovados. En caso de encaje, el de Leganés también puede ejercer de tercer central en un esquema de cinco atrás que está por ver si confirma un entrenador de cambiante manual táctico.

Por delante, la debilidad sigue siendo la misma que la de la pasada temporada. La jubilación repentina de Kroos abrió un hueco en la creación del Madrid que se mantiene y se acentúa con la salida de Modric. Mientras que Tchouaméni se ha asentado en el pivote, después de ser una de las pocas notas positivas en el final del curso anterior. Güler es el elegido para llevar la manija del juego. Xabi Alonso le ha dado confianza para ello. El club le ha mimado, exponiéndole de modo controlado en sus intervenciones, en busca del salto de madurez que requiere este rol.

Ganará jerarquía asumiendo los lanzamientos a balón parado y asentándose en un once donde necesitará la compañía de un perfil como Valverde (no estará en Austria por sobrecarga) para hacer el trabajo sucio. Está por definir qué rol tendrá un jugador como Mastantuono, que se incorporará el 14 de agosto tras cumplir la mayoría de edad. El argentino, estrella emergente de River Plate, quiere aprovechar la baja de tres meses de Bellingham para meter un pie en un once inicial donde tendrán difícil entrar, de partida, hombres como Brahim o Ceballos (no así el lesionado Camavinga).

Rodrygo, ¿salida de tres cifras al City?

El primero, a pesar de estar en año de Mundial, que lo condiciona todo, se ha cerrado en banda a salir. El segundo sigue inmerso en su eterno amor de verano con el Betis. Nadie quiere irse del Madrid, porque en términos contractuales, salvo con el frente de Arabia Saudí, no se igualan las condiciones. Esto ha derivado en un problema para un equipo que ha tirado de billetera este verano. El mayor tapón es el que ha generado Rodrygo, al que cada vez que se produce un movimiento en la Premier intentan asociar con el equipo vendedor.

El City, el último y recurrente, tras la operación salida que diseña. Lo cierto es que nadie ha llegado a Valdebebas con el cheque en blanco que quiere el Madrid. Xabi Alonso tiene un complicado juego de equilibrios en la parte ofensiva, donde la referencia es Mbappé y a partir de ahí se monta el resto. Vinicius, después de un verano en el que decidió no renovar en las condiciones que le impuso el club, tendrá que adaptarse a las circunstancias, que también implican jugar por la derecha.

En medio de este duelo de estrellas, Gonzalo, que acaba de ganarse la renovación hasta 2030 y su puesto en un primer equipo donde Endrick ha conseguido el '9' en su espalda. Por ahora, un mero dorsal que defender, como la condición de 10 de Kylian en un equipo que se ha puesto la venda antes de la herida con la falta de tiempo de preparación. El que apura para arrancar en óptimas condiciones mientras ve la velocidad de crucero que ha tomado su gran rival, el Barça, después de una pretemporada a la vieja usanza.